Эван Фурнье: «Если сборная Франции проиграет следующий матч, то вернемся в Париж как придурки»

Защитник сборной Франции Эван Фурнье прокомментировал победу над командой США (89:79) в четвертьфинале чемпионата мира.

— Мы как цепные псы, ничего не упустили, — приводятся слова Фурнье в Twitter Гаэтана Шеррера. — Неправильно говорить, что победили только благодаря игровому интеллекту. Мы выиграли четвертьфинал. Но если проиграем следующий матч, то вернемся в Париж как придурки.

Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции