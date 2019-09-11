Эван Фурнье: «Если сборная Франции проиграет следующий матч, то вернемся в Париж как придурки»
16:40
Защитник сборной Франции Эван Фурнье прокомментировал победу над командой США (89:79) в четвертьфинале чемпионата мира.
— Мы как цепные псы, ничего не упустили, — приводятся слова Фурнье в Twitter Гаэтана Шеррера. — Неправильно говорить, что победили только благодаря игровому интеллекту. Мы выиграли четвертьфинал. Но если проиграем следующий матч, то вернемся в Париж как придурки.
Сборная США не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв Франции
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