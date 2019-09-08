«Это нельзя обжаловать». Протест сборной Литвы на результат игры с Францией отклонен

Протест литовской федерации баскетбола на результата второго группового раунда чемпионата мира против Франции был отклонен ФИБА, сообщили «СЭ» в организации.

— Протест был отклонен, так как его тема находится вне поля обжалования. По правилам баскетбола, можно подать протест в ситуациях, когда были задеты интересы команды в трех случаях — ошибки в ведении счета и отсчете времени на атаку или бросок.

Напомним, сборная Литвы вылетела с чемпионата мира после поражения от Франции (75:78). В одной из последних атак литовцам не засчитали попадание после того, как один из французских игроков потрогал кольцо, куда уже опускался мяч. В итоге мяч ударился об кольцо и вылетел в поле. Тренер литовской команды Дайнюс Адомайтис назвал судейство «дерьмовой шуткой». (Дмитрий Кузнецов)