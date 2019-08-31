Эмоции Кириленко после тяжелой победы сборной России над Нигерией

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко в своем Instagram признался, что очень сильно переживал за сборную России в матче с Нигерией (82:77) в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2019, который проходит в Китае.

— Перед игрой я был вот в таком настроении!! А после игры я не смог себя сфотографировать, потому что волновался больше (во много раз) чем, когда играл сам. Я люблю свою команду, Россию, маму... спасибо, что живой короче, валидол!!! Вперед, Россия, я с тобой! Спасибо, всем кто поддерживает нас, это очень. Очень важно. Россия-Нигерия. 82-77.

2 сентября сборная России проведет свой второй матч на турнире, соперником станет Южная Корея. В заключительном туре группового этапа россиянам предстоит встреча с Аргентиной.