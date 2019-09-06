Дэвид Блатт: «Российские баскетболисты способны отобраться на Олимпиаду-2020»

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт считает, что команда способна отобраться на Олимпиаду 2020 года. Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира в Китае, однако ранее благодаря выходу во второй групповой раунд обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио.

— Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду, — цитирует Блатта ТАСС. — Если вспомнить чемпионат Европы-2011 в Литве, то мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Ее мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло.

16 лучших команд по итогам чемпионата мира, исключая тех, кто отобрался на Олимпиаду-2020 напрямую, и 8 команд (по два представителя Европы, Азии и Океании, Африки и Южной Америки), не отобравшихся по итогам чемпионата мира и стоящие выше в рейтинге Международной федерации баскетбола, примут участие в четырех квалификационных турнирах. Победитель каждого из турниров получит путевку на Игры.