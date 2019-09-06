Сборная России в матче чемпионата мира-2019 уступила Польше (74:79).

Теперь россиянам нужно будет не только крупно обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах. Напомним, что в первом раунде Россия уступила Аргентине со счетом 61:69.

Если Аргентина сегодня вечером победит Венесуэлу — то Россия потеряет шансы на плей-офф.

Чемпионат мира. Группа I

И В П М О 1. Польша 4 4 0 318-282 8 2. Аргентина 3 3 0 258-211 6 3. Россия 4 2 2 304-298 6 4. Венесуэла 3 2 1 228-210 5

6 сентября

11.00* Польша — Россия — 79:74

15.00* Аргентина — Венесуэла

8 сентября

11.00* Венесуэла — Россия

15.00* Польша — Аргентина

* время московское

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