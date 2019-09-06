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ЧМ-2019: если Аргентина победит Венесуэлу — Россия потеряет шансы на плей-офф

13:12
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Сборная России в матче чемпионата мира-2019 уступила Польше (74:79).

Теперь россиянам нужно будет не только крупно обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах. Напомним, что в первом раунде Россия уступила Аргентине со счетом 61:69.

Если Аргентина сегодня вечером победит Венесуэлу — то Россия потеряет шансы на плей-офф.

Чемпионат мира. Группа I

И

В

П

М

О

1. Польша

4

4

0

318-282

8

2. Аргентина

3

3

0

258-211

6

3. Россия

4

2

2

304-298

6

4. Венесуэла

3

2

1

228-210

5

6 сентября
11.00* Польша — Россия — 79:74
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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