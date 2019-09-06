ЧМ-2019: если Аргентина победит Венесуэлу — Россия потеряет шансы на плей-офф
Сборная России в матче чемпионата мира-2019 уступила Польше (74:79).
Теперь россиянам нужно будет не только крупно обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах. Напомним, что в первом раунде Россия уступила Аргентине со счетом 61:69.
Если Аргентина сегодня вечером победит Венесуэлу — то Россия потеряет шансы на плей-офф.
Чемпионат мира. Группа I
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Польша
|
4
|
4
|
0
|
318-282
|
8
|
2. Аргентина
|
3
|
3
|
0
|
258-211
|
6
|
3. Россия
|
4
|
2
|
2
|
304-298
|
6
|
4. Венесуэла
|
3
|
2
|
1
|
228-210
|
5
6 сентября
11.00* Польша — Россия — 79:74
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское
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