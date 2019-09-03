Черногория уступила Новой Зеландии

Сборная Новой Зеландии обыграла команду Черногории (93:83) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Кори Уэбстер — 25 очков. У черногорцев 18 очков набрал Никола Иванович.

Новозеландцы с тремя очками лидируют в группе F. У черногорцев два очка и третье место.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа F

2-й тур

Черногория — Новая Зеландия — 83:93 (26:31, 18:22, 21:13, 18:27)

3 сентября.