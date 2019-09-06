Россия — Польша. Расклад матча жизни для команды Базаревича на ЧМ
Сегодня сборная России проведет самый важный для себя матч чемпионата мира. Соперником команды Сергея Базаревича будет сборная Польши, одолевшая на первом этапе турнира Венесуэлу, Китай и Кот-д'Ивуар.
В случае победы россияне продолжат борьбу за выход в четвертьфинал, поражение же оставит лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.
При неудачном раскладе россиянам нужно будет не только обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах.
Чемпионат мира. Группа I
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
3
|
3
|
0
|
258-211
|
6
|
2. Польша
|
3
|
3
|
0
|
239-208
|
6
|
3. Венесуэла
|
3
|
2
|
1
|
228-210
|
5
|
4. Россия
|
3
|
2
|
1
|
230-219
|
5
6 сентября
11.00* Польша — Россия
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское
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