Сегодня сборная России проведет самый важный для себя матч чемпионата мира. Соперником команды Сергея Базаревича будет сборная Польши, одолевшая на первом этапе турнира Венесуэлу, Китай и Кот-д'Ивуар.

В случае победы россияне продолжат борьбу за выход в четвертьфинал, поражение же оставит лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

При неудачном раскладе россиянам нужно будет не только обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах.

Чемпионат мира. Группа I

И В П М О 1. Аргентина 3 3 0 258-211 6 2. Польша 3 3 0 239-208 6 3. Венесуэла 3 2 1 228-210 5 4. Россия 3 2 1 230-219 5

6 сентября

11.00* Польша — Россия

15.00* Аргентина — Венесуэла

8 сентября

11.00* Венесуэла — Россия

15.00* Польша — Аргентина

* время московское

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России