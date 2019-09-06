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Россия — Польша. Расклад матча жизни для команды Базаревича на ЧМ

07:00
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Сегодня сборная России проведет самый важный для себя матч чемпионата мира. Соперником команды Сергея Базаревича будет сборная Польши, одолевшая на первом этапе турнира Венесуэлу, Китай и Кот-д'Ивуар.

Сборная России по баскетболу.Матч жизни и смерти для России. Отправьте Польшу домой!

В случае победы россияне продолжат борьбу за выход в четвертьфинал, поражение же оставит лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

При неудачном раскладе россиянам нужно будет не только обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины. Тогда Россия, Аргентина и Венесуэла будут иметь равное количество очков и дальше пройдет команда, имеющая лучшую разность мячей в личных встречах.

Чемпионат мира. Группа I

И

В

П

М

О

1. Аргентина

3

3

0

258-211

6

2. Польша

3

3

0

239-208

6

3. Венесуэла

3

2

1

228-210

5

4. Россия

3

2

1

230-219

5

6 сентября
11.00* Польша — Россия
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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