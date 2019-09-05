Чехия одержала победу в матче с Турцией и обеспечила себе выход из группы

Сборная Чехии обыграла команду Турции (76:91) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу. Благодаря этой победе чехи обеспечили себе путевку в следующую стадию.

В составе победителей самым результативным стал Войтех Грубан — 18 очков. У турецкой команды 24 очка набрал Чеди Осман.

Чехи одержали вторую победу в трех матчах. В следующую стадию также пробилась сборная США, которая выиграла два первых матча и сегодня завершит групповой турнир матчем с Японией.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа E

3-й тур

Турция — Чехия — 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25)

5 сентября.