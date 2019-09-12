Чехия обыграла Польшу и сразится с Сербией за пятое место на чемпионате мира

В турнире за 5-8 места на чемпионате мира по баскетболу среди мужчин сборная Чехии обыграла команду Польши (94:84).

В матче за пятое место чехи сыграют со сборной Сербии. Поляки в игре за седьмую позицию будут противостоять сборной США.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Турнир за 5-8 места

Польша — Чехия — 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30)

12 сентября.