Бразилия обыграла Новую Зеландию

Сборная Бразилии выиграла у команды Новой Зеландии в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Леандринью Барбоза — 22 очка. У новозеландцев с 19 очками лучшим снайпером стал Кори Уэбстер.

Сегодня также состоится еще один матч первого тура в группе F между сборными Греции и Черногории.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа F

1-й тур

Новая Зеландия — Бразилия — 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)

1 сентября.