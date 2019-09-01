Бразилия обыграла Новую Зеландию
13:02
Сборная Бразилии выиграла у команды Новой Зеландии в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
В составе победителей самым результативным стал Леандринью Барбоза — 22 очка. У новозеландцев с 19 очками лучшим снайпером стал Кори Уэбстер.
Сегодня также состоится еще один матч первого тура в группе F между сборными Греции и Черногории.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа F
1-й тур
Новая Зеландия — Бразилия — 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24)
1 сентября.