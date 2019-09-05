Бразилия обыграла Черногорию и стала победителем группы

Сборная Бразилии обыграла команду Сенегала (84:73) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Марселинью Уэртас, который набрал 16 очков. У черногорцев столько же очков набрал Дерек Нидхэм.

Бразилия выиграла все три матча и стала победителем группы F. Черногория проиграла все матчи и финишировала последней.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа F

3-й тур

Бразилия — Черногория — 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19)