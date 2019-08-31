Блатт поздравил сборную России с победой на старте ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил команду с успешным стартом на чемпионате мира. Команда Сергея Базаревича в первой игре обыграла Нигерию со счетом 82:77.

— У меня [во время матча сборной России] была тренировка. Но я следил, как развиваются события, — цитирует ТАСС Блатта. — Поздравляю сборную России с победой. Я очень счастлив.

Блатт на данный момент руководит «Олимпиакосом». Недавно он признался, что страдает первичным прогрессирующим рассеянным склерозом. Сборная России выражала ему поддержку.