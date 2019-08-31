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Блатт поздравил сборную России с победой на старте ЧМ

16:17

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил команду с успешным стартом на чемпионате мира. Команда Сергея Базаревича в первой игре обыграла Нигерию со счетом 82:77.

— У меня [во время матча сборной России] была тренировка. Но я следил, как развиваются события, — цитирует ТАСС Блатта. — Поздравляю сборную России с победой. Я очень счастлив.

Блатт на данный момент руководит «Олимпиакосом». Недавно он признался, что страдает первичным прогрессирующим рассеянным склерозом. Сборная России выражала ему поддержку.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6827958

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