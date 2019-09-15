Бах поздравил Испанию с победой на чемпионате мира-2019
17:35
Президент МОК Томас Бах поздравил сборную Испании с победой в финале мужского чемпионата мира-2019. Испанцы обыграли Аргентину со счетом 95:75.
- Поздравляем Испанию, достойных чемпионов мира, с завершением великолепного турнира, который вывел баскетбол на новый уровень, в Китае и во всем мире, — приводит IOC MEDIA слова Баха.
Сборная Испании во второй раз в своей истории выиграла мировое первенство. Впервые ей удалось сделать это в 2006 году.
«Congratulations to Spain, worthy world champions, at the end of a great tournament that brought basketball to a new level, in China and around the world.» IOC President Thomas Bach @FIBAWC pic.twitter.com/4x8iJGfXac— IOC MEDIA (@iocmedia) 15 сентября 2019 г.
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