Австралия стартовала на чемпионате мира с победы над Канадой

Сборная Австралии обыграла сборную Канады (108:92) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу в Китае.

В другом матче группы Н сегодня сыграют сборные Сенегала и Литвы.

В составе победителей самым результативным стал Мэттью Деллаведова — 24 очка. У канадцев 18 очков набрал Кем Берч.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа H

1-й тур

Канада — Австралия — 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)

1 сентября.