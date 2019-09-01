Австралия стартовала на чемпионате мира с победы над Канадой
12:32
Сборная Австралии обыграла сборную Канады (108:92) в матче первого тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу в Китае.
В другом матче группы Н сегодня сыграют сборные Сенегала и Литвы.
В составе победителей самым результативным стал Мэттью Деллаведова — 24 очка. У канадцев 18 очков набрал Кем Берч.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа H
1-й тур
Канада — Австралия — 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)
1 сентября.
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