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Австралия обыграла Сенегал и лидирует в группе Н

12:23
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Сборная Австралии обыграла команду Сенегала (81:68) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Пэтти Миллз — 22 очка. У сенегальцев 14 очков набрал Ксане Далмейда.

Австралийцы лидируют в группе, имея в активе четыре очка. У сенегальцев два очка и третье место.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа H

2-й тур

Австралия — Сенегал — 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18)

3 сентября.

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