Австралия обыграла Сенегал и лидирует в группе Н
12:23
Сборная Австралии обыграла команду Сенегала (81:68) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
В составе победителей самым результативным стал Пэтти Миллз — 22 очка. У сенегальцев 14 очков набрал Ксане Далмейда.
Австралийцы лидируют в группе, имея в активе четыре очка. У сенегальцев два очка и третье место.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа H
2-й тур
Австралия — Сенегал — 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18)
3 сентября.
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