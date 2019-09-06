Аргентина победила Венесуэлу и оставила Россию без плей-офф ЧМ-2019

В матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 Аргентина победила Венесуэлу. Встреча закончилась в пользу аргентинцев со счетом 87:67.

Таким образом, Россия лишилась шансов выйти в плей-офф турнира. После поражения от Польши подопечным Сергея Базаревича нужно было не только самим обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины.

Чемпионат мира

2-й раунд

Группа I

Аргентина — Венесуэла — 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20)

И В П М О 1. Аргентина 4 4 0 345-278 8 2. Польша 4 4 0 318-282 8 3. Россия 4 2 2 304-298 6 4. Венесуэла 4 2 2 295-297 6

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