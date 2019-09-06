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Аргентина победила Венесуэлу и оставила Россию без плей-офф ЧМ-2019

16:43
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В матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 Аргентина победила Венесуэлу. Встреча закончилась в пользу аргентинцев со счетом 87:67.

Таким образом, Россия лишилась шансов выйти в плей-офф турнира. После поражения от Польши подопечным Сергея Базаревича нужно было не только самим обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины.

Чемпионат мира

2-й раунд

Группа I

Аргентина — Венесуэла — 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20)

И

В

П

М

О

1. Аргентина

4

4

0

345-278

8

2. Польша

4

4

0

318-282

8

3. Россия

4

2

2

304-298

6

4. Венесуэла

4

2

2

295-297

6

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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