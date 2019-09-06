Аргентина победила Венесуэлу и оставила Россию без плей-офф ЧМ-2019
16:43
В матче второго группового раунда чемпионата мира-2019 Аргентина победила Венесуэлу. Встреча закончилась в пользу аргентинцев со счетом 87:67.
Таким образом, Россия лишилась шансов выйти в плей-офф турнира. После поражения от Польши подопечным Сергея Базаревича нужно было не только самим обыграть Венесуэлу, но и дождаться двух поражений Аргентины.
Чемпионат мира
2-й раунд
Группа I
Аргентина — Венесуэла — 87:67 (17:12, 21:13, 25:22, 24:20)
|
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
4
|
4
|
0
|
345-278
|
8
|
2. Польша
|
4
|
4
|
0
|
318-282
|
8
|
3. Россия
|
4
|
2
|
2
|
304-298
|
6
|
4. Венесуэла
|
4
|
2
|
2
|
295-297
|
6
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