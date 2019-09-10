Аргентина обыграла Сербию в 1/4 финала чемпионата мира

В четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу среди мужчин сборная Аргентины обыграла команду Сербии (97:87).

В составе победителей самым результативным стал Луис Скола, который набрал 20 очков. У сербов 21 очко набрал Богдан Богданович.

В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем матча США — Франция. Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

1/4 финала

Аргентина — Сербия — 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

10 cентября