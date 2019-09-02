Андрей Зубков: «Сборная России продолжит умирать за каждый мяч»

Форвард сборной России Андрей Зубков поделился впечатлениями от стартового матча на чемпионате мира. Во встрече первого тура была обыграна команда Нигерии.

— Было важно выиграть первый матч — вне зависимости от соперника, — цитируют «Известия» Зубкова. — Это дает всегда хороший импульс и уверенность в себе. Если проигрываешь первый матч на таком коротком турнире, то потом не так просто найти себя. Думаю, что после Нигерии все поняли, что мы можем быть конкурентоспособными на этом уровне. Мы продолжим умирать за каждый мяч и четко выполнять тренерский план. У нас нет игрока, способного решить исход матча за счет индивидуальных действий, поэтому будем добиваться успеха командной работой.

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