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Андрей Зубков: «Назвал бы игру с Аргентиной своей лучшей в сборной, если бы выиграли»

19:22
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Форвард сборной России Андрей Зубков прокомментировал поражение от команды Аргентины (61:69) в матче первого группового этапа чемпионата мира.

— Хотели и могли выиграть, но много промазали открытых трехочковых, — цитирует «РИА Новости» Зубкова. —  Поучительная игра для нас, у нас был план не сделать много потерь и не дать сопернику забить легкие мячи, но в итоге мы потеряли мяч 21 раз, дали много забить. Мы старались играть в защите, но не довели матч до конца. Играли классно, боролись, но это не результат. Назвал бы эту игру своей лучшей в сборной, если бы выиграли.

Сопин молодец, если бы не он, могли улететь и больше. Он нам дал импульс, потерял пару моментов в защите, но он молодец.

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира

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