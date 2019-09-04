Андрей Зубков: «Назвал бы игру с Аргентиной своей лучшей в сборной, если бы выиграли»

Форвард сборной России Андрей Зубков прокомментировал поражение от команды Аргентины (61:69) в матче первого группового этапа чемпионата мира.

— Хотели и могли выиграть, но много промазали открытых трехочковых, — цитирует «РИА Новости» Зубкова. — Поучительная игра для нас, у нас был план не сделать много потерь и не дать сопернику забить легкие мячи, но в итоге мы потеряли мяч 21 раз, дали много забить. Мы старались играть в защите, но не довели матч до конца. Играли классно, боролись, но это не результат. Назвал бы эту игру своей лучшей в сборной, если бы выиграли.

Сопин молодец, если бы не он, могли улететь и больше. Он нам дал импульс, потерял пару моментов в защите, но он молодец.

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира