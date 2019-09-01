Форвард сборной России Андрей Воронцевич оценил атмосферу чемпионата мира, который проходит в Китае.

— Кубок мира — большое событие, окруженное столь же большим вниманием, — приводит слова Воронцевича официальный сайт РФБ. — Пресса, болельщики, аналитики — все ждали его начала. Путь в финальный турнир был долгим, но теперь он в прошлом, и, наконец, наступило время главных игр. Пока все только начинается, мы начинаем чувствовать атмосферу Кубка мира, это прекрасно.

— Успели ли посмотреть какие-то игры в два первых дня Кубка мира?

— Частично видел игры Китая с Кот-д'Ивуаром и Польши с Венесуэлой. А вообще свободного времени у нас немного: тренировки, видео, отдых, обед, снова видео (смеется). Это не так просто. С учетом переездов между ареной и отелем времени почти не остается. Для нас главное — сосредоточиться на нашей собственной игре и на ближайшем сопернике.

— Впереди встречи с Кореей и Аргентиной. Самый серьезный соперник ждет сборную России в последнем туре?

— Самый серьезный соперник — это мы сами. Если будем контролировать свою игру, все процессы внутри коллектива и, как я сказал, прибавлять в уверенности — то сможем победить любого. Главное — совладать с самими собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата.