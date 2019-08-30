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Андрей Воронцевич: «Приехали в Китай не туристами и постараемся сделать все, чтобы удачно стартовать на ЧМ-2019»

02:11
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Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассчитывает на успешный старт на чемпионате мира-2019. В первом туре россияне встретятся с командой Нигерии.

— Мы понимаем, что Нигерия — сильная сборная, укомплектованная опытными и талантливыми ребятами, — цитируют «Известия» Воронцевича. — Но и мы приехали в Китай не туристами и постараемся сделать все, чтобы удачно стартовать на ЧМ-2019 и постараться забраться как можно дальше. Наши скауты хорошо поработали, и у нас есть полная информация о нигерийцах. Все понимают, что стоит на кону в этой игре. Поэтому борьба будет за каждое набранное очко.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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https://iz.ru/915594/timur-ganeev/molodoi-podbor-obnovlennaia-sbornaia-edet-na-chm-za-putevkoi-v-tokio

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