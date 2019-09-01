Андрей Кириленко: «Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок»

?Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил сборную России с победой над Нигерией в первом матче на чемпионате мира-2019 (82:77).

— Очень сложная, тяжелая игра, как и ожидалось, — цитируют «Известия» Кириленко. — У нас было много ошибок и потерь, но хорошо то, что хорошо кончается. Ребята здорово проявили себя в концовке, вернулись в игру после «-8» и добились победы. Всех болельщиков с победой, и — двигаемся дальше. Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок и мы будем выигрывать увереннее. Хотя победа есть победа. Парни и тренерский штаб — большие молодцы.

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