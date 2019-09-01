Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Андрей Кириленко: «Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок»

05:19
Теги:

?Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил сборную России с победой над Нигерией в первом матче на чемпионате мира-2019 (82:77).

— Очень сложная, тяжелая игра, как и ожидалось, — цитируют «Известия» Кириленко. — У нас было много ошибок и потерь, но хорошо то, что хорошо кончается. Ребята здорово проявили себя в концовке, вернулись в игру после «-8» и добились победы. Всех болельщиков с победой, и — двигаемся дальше. Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок и мы будем выигрывать увереннее. Хотя победа есть победа. Парни и тренерский штаб — большие молодцы.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Дополнительная информация

https://iz.ru/916297/timur-ganeev/na-kharaktere-rossiia-vyrvala-pobedu-u-sbornoi-nigerii-na-chm-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир