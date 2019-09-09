Андрей Кириленко: «Итоговый результат сборной России абсолютно соответствует нашему уровню на этом ЧМ»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира. Команда Сергея Базаревича не смогла выйти в плей-офф.

- Итоговый результат абсолютно соответствует нашему уровню на этом ЧМ, — цитируют «Известия» Кириленко. — Если бы сыграли чуть хуже, то могли бы остаться без олимпийской квалификации, чуть лучше — пробились бы в четвертьфинал. Это был бы наш предел. В текущем составе Сербия или Испания нам вряд ли по зубам. При этом хочу поблагодарить ребят за проделанную работу в течение месяца, претензий по отдаче никаких. То же самое могу сказать и про тренерский штаб. Рисунок игры присутствовал, было неплохое командное взаимодействие. Видно, что Сергей Базаревич выжимал максимум из имеющихся у него игроков. Но индивидуально мы пока отстаем в некоторых компонентах.

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России