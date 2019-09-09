Андрей Кириленко: «Чемпионат мира не был турниром Карасева»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал игроков сборной России, которые на чемпионате мира проявили как с лучшей стороны, так и с худшей. Команда Сергея Базаревича не смогла выйти в плей-офф.

— Расстроен за Карасева, — цитируют «Известия» Кириленко. — Это был не его турнир. Хочу, чтобы Сергей смог перестроиться, хорошо начав клубный сезон. Для него это будет крайне важно.

— Доволен борьбой, которую продемонстрировал Фридзон. Да, у него абсолютно не получалась игра в нападении. Но это некий ориентир для молодых: что если не получается забить, то надо хоть как-то компенсировать этот пробел в других компонентах. Очков и угрозы, на мой взгляд, от Виталия не хватило, да он и сам это прекрасно понимает. Надеюсь, он восстановит свои снайперские навыки к квалификации Игр-2020.

Курбанов и Воронцевич выступили в Китае прилично, без сильных провалов. Как, в принципе, и Володя Ивлев. Еще порадовал Зубков, который может занести турнир себе в актив. Первый раз увидел, что Андрей может быть лидером на площадке. Считаю, что он в состоянии колоссально прибавить, если сохранит постоянную агрессию.