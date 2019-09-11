Американские баскетболисты остались без медалей ЧМ впервые с 2002 года
Сборная США проиграла Франции (79:89) в четвертьфинале чемпионата мира в Китае и потерпела первое за 13 лет поражение на крупнейших турнирах.
Последняя неудача американцев пришлась на полуфинал ЧМ-2006, когда они уступили грекам — 95:101.
После этого сборная США под руководством Майка Кржижевски идеально провела три Олимпиады, два чемпионата мира и два чемпионата Америки.
В последний раз американцы оставались без медалей в 2002 году, когда уступили Новой Зеландии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.
Результаты сборной США на крупных турнирах в последние 13 лет
|
Год
|
Турнир
|
Тренер
|
И
|
В
|
П
|
Место
|
2006
|
ЧМ
|
Майк Кржижевски
|
9
|
8
|
1
|
3-е
|
2007
|
ЧА
|
Майк Кржижевски
|
10
|
10
|
0
|
1-е
|
2008
|
Олимпиада
|
Майк Кржижевски
|
8
|
8
|
0
|
1-е
|
2010
|
ЧМ
|
Майк Кржижевски
|
9
|
9
|
0
|
1-е
|
2012
|
Олимпиада
|
Майк Кржижевски
|
8
|
8
|
0
|
1-е
|
2014
|
ЧМ
|
Майк Кржижевски
|
9
|
9
|
0
|
1-е
|
2016
|
Олимпиада
|
Майк Кржижевски
|
8
|
8
|
0
|
1-е
|
2017
|
ЧА
|
Джефф Ван Ганди
|
5
|
5
|
0
|
1-е
|
2019
|
ЧМ
|
Грегг Попович
|
6
|
5
|
1
|
5-8-е
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