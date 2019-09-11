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Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Американские баскетболисты остались без медалей ЧМ впервые с 2002 года

16:12
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Сборная США проиграла Франции (79:89) в четвертьфинале чемпионата мира в Китае и потерпела первое за 13 лет поражение на крупнейших турнирах.

Последняя неудача американцев пришлась на полуфинал ЧМ-2006, когда они уступили грекам — 95:101.

После этого сборная США под руководством Майка Кржижевски идеально провела три Олимпиады, два чемпионата мира и два чемпионата Америки.

В последний раз американцы оставались без медалей в 2002 году, когда уступили Новой Зеландии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Результаты сборной США на крупных турнирах в последние 13 лет

Год

Турнир

Тренер

И

В

П

Место

2006

ЧМ

Майк Кржижевски

9

8

1

3-е

2007

ЧА

Майк Кржижевски

10

10

0

1-е

2008

Олимпиада

Майк Кржижевски

8

8

0

1-е

2010

ЧМ

Майк Кржижевски

9

9

0

1-е

2012

Олимпиада

Майк Кржижевски

8

8

0

1-е

2014

ЧМ

Майк Кржижевски

9

9

0

1-е

2016

Олимпиада

Майк Кржижевски

8

8

0

1-е

2017

ЧА

Джефф Ван Ганди

5

5

0

1-е

2019

ЧМ

Грегг Попович

6

5

1

5-8-е

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