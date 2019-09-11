Американские баскетболисты остались без медалей ЧМ впервые с 2002 года

Сборная США проиграла Франции (79:89) в четвертьфинале чемпионата мира в Китае и потерпела первое за 13 лет поражение на крупнейших турнирах.

Последняя неудача американцев пришлась на полуфинал ЧМ-2006, когда они уступили грекам — 95:101.

После этого сборная США под руководством Майка Кржижевски идеально провела три Олимпиады, два чемпионата мира и два чемпионата Америки.

В последний раз американцы оставались без медалей в 2002 году, когда уступили Новой Зеландии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Результаты сборной США на крупных турнирах в последние 13 лет

Год Турнир Тренер И В П Место 2006 ЧМ Майк Кржижевски 9 8 1 3-е 2007 ЧА Майк Кржижевски 10 10 0 1-е 2008 Олимпиада Майк Кржижевски 8 8 0 1-е 2010 ЧМ Майк Кржижевски 9 9 0 1-е 2012 Олимпиада Майк Кржижевски 8 8 0 1-е 2014 ЧМ Майк Кржижевски 9 9 0 1-е 2016 Олимпиада Майк Кржижевски 8 8 0 1-е 2017 ЧА Джефф Ван Ганди 5 5 0 1-е 2019 ЧМ Грегг Попович 6 5 1 5-8-е

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