Американцы обыграли Польшу и заняли самое низкое место на ЧМ в истории

Сборная США обыграла Польшу в матче за 7-е место чемпионата мира-2019. Американцы показали худший результат в истории. До этого худшим был ЧМ-2002, когда сборная стала шестой. До этого года чемпионат мира-2002 был единственным за девять последних турниров, когда американцы не пробились в полуфинал.

В этом году США уступили в четвертьфинале Франции (79:89), а в полуфинале за 5-8 меаста — Сербии (89:94).

Сборная России не смогла выйти в плей-офф турнира, став третьей во втором групповом раунде.

В финале ЧМ-2019 сыграют Испания и Аргентина, а в матче за бронзу — Франция и Австралия.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 7-е место

США — Польша — 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19)