«Зенит» выдал худший матч при Паскуале. «Локо» вновь победил в Петербурге

ЦСКА уходит в отрыв, борьба за второе место обостряется.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2024/25

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:117 (30:28, 16:23, 15:32, 37:34)

«Зенит»: Ксавьер Мун (32 + 7 передач), Георгий Жбанов (17 + 7 подборов), Дуэйн Бэйкон (15)

«Локомотив-Кубань»: Антониус Кливленд (25 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Патрик Миллер (23 + 5 подборов + 9 передач), Владислав Емченко (19), Дмитрий Узинский (15)

КСК «Арена». 6016 зрителей.

На фоне информации о переговорах Чави Паскуаля с «Анадолу Эфес» «Зенит» выдал неудачное начало года. В трех матчах сине-бело-голубые проиграли двум прямым конкурентам — УНИКСу в Казани (5 января), а в субботу, 11 января, провалили домашнюю игру против «Локомотива-Кубань». Испанский специалист остался крайне недоволен своими подопечными, бросившими играть во второй половине при мощной поддержке своих болельщиков. «Локо» впервые в истории набрал 100+ очков в Северной столице и вплотную приблизился ко второй строчке.

Уничтожение в третьей четверти

Центральный матч игровой недели Единой лиги ВТБ начался зрелищно — команды сразу показали, что собираются в первую очередь искать шансы в атаке. Стартовый рывок хозяев 7:2 был быстро остановлен кубанцами, после чего началась открытая обоюдоострая игра. Несколько раз «Зенит» уходил вперед на 5-6 очков, но великолепная игра Владислава Емченко (12 очков в первой четверти) не дала питерцам обеспечить себе комфортный отрыв. Во второй десятиминутке темп и результативность снизились, что оказалось на руку «Локо». Концовка четверти также осталась за гостями — 51:46 благодаря удачному выходу новобранца команды Александра Гудумака, который уже забронировал себе место на Матч звезд после опроса болельщиков.

После смены сторон «Локо» до предела взвинтил скорости, ошеломив «Зенит» серией быстрых атак. Положение хозяев осложнялось тем, что еще в первой половине лидер сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон получил три фола. Набравший пять очков подряд на старте третьей четверти Андрей Мартюк впервые в матче сделал перевес гостей двузначным, но это было только начало. Подопечные Андрея Ведищева полностью доминировали на паркете, выдав рывок 27:3 и сделав весомую заявку на победу.

Перед завершающей четвертью Паскуалю удалось внести коррективы в игру «Зенита». Роль лидера взял на себя Ксавьер Мун. Так как после взрывной третьей четверти игроки «Локо» заметно подустали, питерцы все чаще начали пользоваться ошибками своих визави, подбираясь на дистанцию в 11-13 очков. Однако времени на полноценный камбэк хозяевам уже не хватило. Важные попадания Емченко и Антониуса Кливленда окончательно сняли вопрос о победителе.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. Фото Единая лига ВТБ

С агрессией

Уже в третьем матче сезонной серии соперники обыгрывают друг друга в гостях. «Зенит» победил в Краснодаре, «Локо» увозит две победы из Санкт-Петербурга. Впервые в истории очных противостояний кубанцы набирают в Северной столице 100 или более очков.

«Я здесь уже больше четырех лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы играли с «Локо» в прошедшей игре. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру. Это недопустимо».

Краснодарцы же полноценно реабилитировались за домашнее поражение от «Пармы», которое произошло неделю назад.

«Очень рад вновь выиграть в Петербурге, — подчеркнул Андрей Ведищев. — Мы выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». У игроков было большое желание, концентрация. Мне все понравилось. В большом перерыве сказал, что очень важно агрессивно выйти, начать третью четверть активно. Отзащищаться, нападать, делиться мячом, не играть много индивидуально. Рад, что так и получилось».

«Локо» одержал 18-ю победу в сезоне (при шести поражениях). У занимающих вторую-третью строчки «Зенита» и УНИКСа по 19 побед в 24 матчах. У ЦСКА — 21 победа и всего три поражения.