«Зенит» преподал мастер-класс «Локо». И практически гарантировал себе второе место в регулярном сезоне

Краснодарцы не готовы тягаться с такой мощной ротацией Паскуаля.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 91:75 (26:19, 16:14, 20:20, 29:22)

«Зенит»: Мики (16 + 6 подборов), Бэрон (14 + 6 передач), Лойд (14 + 6 передач), Пойтресс (12)

«Локомотив-Кубань»: Мотли (16 + 5 подборов), Ведищев (13), Барфорд (13), Макколлум (12 + 6 передач)

Судьи: Станислав Валеев, Антон Круглов, Сергей Негирев (все — Россия)

«Сибур Арена». 4500 зрителей.

«Локомотив-Кубань» подошел к матчу недели с «Зенитом» в хорошем настроении. В марте средняя результативность коллектива Бранко Максимовича составила гроссмейстерские 100 очков. Красно-зеленые выбивали заветную сотню против «Цмоки-Минск» (104:79), «Астаны» (109:57) и УНИКСа (101:94), а также обыграли на выезде «Енисей» (86:82). Причем важную роль в этих успехах сыграли молодые российские игроки: Александр Щербенев, Андрей Мартюк и Владислав Емченко. Также в первом месяце весны очень ярко действовал центровой Джонатан Мотли, долго восстанавливающийся после травмы. Экс-игрок «Клипперс» остался одним из немногих легионеров в ротации «Локо». На прошлой неделе команду покинули Стэнтон Кидд, Грег Уиттингтон и Алан Уильямс. Также в Россию так и не вернулся Дариус Томпсон.

Питер — фаворит в борьбе за Кубок Белова

Заполнять все эти бреши приходится молодыми игроками дубля. Плюс до Северной столицы из-за закрытия аэропорта в Краснодаре клуб добирался 19 часов. Автобусом до Ставрополя, оттуда самолетом до Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве. С другой стороны, на «Локо» не давила ответственность. Очень сложно рассчитывать на что-то против практически евролижного ростера «Зенита», который планомерно готовился к домашнему матчу четыре дня. Что уж говорить, если герой матча этих команд первого круга Игорь Вольхин (21 очко за 19 минут) даже не попал в заявку.

Да, ЦСКА с одним легионером удалось обыграть сине-бело-голубых в Москве, но тогда Билли Бэрон, Джордан Лойд и другие иностранцы вышли на матч после долгого отсутствия в команде. Сейчас все игровые связи восстановлены, поэтому если до старта плей-офф не пройдет каких-то кардинальных изменений, то именно «Зенит» будет фаворитом в борьбе за Кубок Белова.

Матч с «Локо» это доказал. Подопечные Хави Паскуаля с первой до последней минуты контролировали ход встречи. Причем в разные отрезки инициативу на себя брали разные игроки. В самом начале солировал Дмитрий Кулагин, потом под кольцом доминировал Джордан Мики, несколько раз космическую скорость болельщикам продемонстрировал Тайсон Картер, свои фирменные дальние броски реализовывали Виталий Фридзон, Бэрон, Лойд, Карасев...

Краснодарцы продолжат соперничество за четвертую строчку

Нельзя сказать, что гости в этот вечер были статистами. Баскетболисты «Локо» боролись в каждом эпизоде, пару раз сокращали разницу в счете до «-6», но хозяева тут же включали режим убийцы и буквально за несколько атак вновь возвращали себе комфортное преимущество.

В середине заключительной десятиминутки Фридзон реализовал свою вторую дальнюю попытку, а разница в счете выросла до 20 очков. Дальше команды просто доигрывали матч, радуя собравшихся зрителей красивыми трюками и классным движением мяча.

Благодаря этой победе «Зенит» практически гарантировал себе второе место по итогам регулярки. Для этого питерцам надо обыграть дома «Цмоки» 13 апреля, а потом начать планомерно готовиться к плей-офф. Он стартует уже 22 апреля.

Краснодарцы же продолжат заочное соперничество с «Автодором» и «Пармой» за четвертое место, дающее преимущество своей площадки. Кстати, «Локо» сыграет с пермяками 8 апреля, а с саратовцами — спустя восемь дней.