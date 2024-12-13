«Будем ли подписывать иностранцев? Находимся в режиме ожидания». Интервью босса «Енисея»

Владимир Петроковский — о новой роли российских игроков и лидерах прошлого сезона.

На этой неделе «Енисей» гостил в Москве, уступив ЦСКА (100:78). Тем не менее клуб из Красноярска оставил приятное впечатление. Особенно тем, что на первых ролях российские игроки. Хороший матч провели Тимофей Герасимов, Дмитрий Сонько, Сергей Долинин и Захар Ведищев. Напомним, что летом команду покинули четыре легионера, включая Ксавьера Рэтан-Мэйса (перешел в «Реал») и Джеремайю Мартина («Уралмаш»), поэтому «Енисей» был вынужден сделать серьезную перестройку. В интервью «СЭ» директор клуба Владимир Петроковский рассказал о том, как российские игроки осваиваются в новой структуре ростера, а также отметил, что в следующем году клуб может пополнить еще один иностранный игрок.

У нас или все выдают хорошую игру, или все ее коллективно проваливают

— Как оцените старт сезона? Неплохо идете, учитывая все обстоятельства.

— Ожидали большего количества побед к этому моменту (с показателем 6-13 красноярцы идут на 10-м месте. — Прим. «СЭ»). К сожалению, в некоторых играх нам не повезло. Но самое важное, что не опускаем руки, работаем, двигаемся дальше. Будем надеяться, что улучшим ситуацию.

— В этом году в команде всего два легионера плюс белорусский защитник Владислав Близнюк. Зато русские игроки получают много игровой практики. Вас радует этот момент?

— Хотелось бы, чтобы прогресс наших ребят был более быстрым. Но у каждого игрока свой путь. Поэтому будем надеяться, что этот сезон даст им уверенности в дальнейшей карьере. Наверное, это такой волшебный пинок, которого многие давно ждали.

— Учитывая рост курса доллара, не будете больше подписывать иностранцев в этом сезоне?

— Мы находимся в режиме ожидания. Возможно, у клуба появится новый партнер. Тогда рассмотрим возможность взять еще одного легионера на рынке свободных агентов. До января же, скорее всего, мы будем выступать этим составом и будем надеяться, что командная химия заработает по полной. Баскетболисты будут более голодные до побед. Пока, к сожалению, мы одну игру выдаем на высоком уровне, в следующей проваливаемся. Эту нестабильность можно объяснить тем, что мы одна из самых молодых команд Лиги ВТБ.

— От шестого места вас отделяют две победы. Задача остается как и в прошлом сезоне — постараться напрямую попасть в плей-офф по итогам регулярки?

— Мы никогда не грузим игроков конкретными задачами. Наша цель — стараться выиграть как можно больше матчей, использовать свои шансы. А какое место займем в таблице — пока не так важно. Главное, чтобы мы добавляли в качестве, в желании борьбы и в неуступчивости. Игрокам надо заматереть и поверить в себя до конца. Потому что у нас или все одновременно выдают хорошую игру, или все ее коллективно проваливают. В такой ситуации тренеру тяжело найти баланс, средний вектор движения.

Джеремайя Мартин. Фото Global Look Press

Мартин нравился мне больше, чем Рэтан-Мэйс

— Это может быть связано с длительными перелетами?

— Нет. Скорее с тем, что большинство игроков никогда не имели таких ролей в клубах Лиги ВТБ. Выходили на 3-5 минут. А когда надо 15-20 минут держать концентрацию, проявлять лидерские качества, где-то не хватает психологической уверенности. Вроде бы неплохо играем, разыгрываем комбинации, но не забиваем открытые броски, сбиваемся на индивидуальную игру. Хотя наш козырь — именно командная игра. Если мы ее теряем, то у нас все разваливается.

— Тимофей Герасимов вышел из контракта с «Зенитом» и вернулся в «Енисей» за игровой практикой. Такое решение заслуживает исключительно уважения.

— Это, бесспорно, его красит. Но, учитывая, что Тимофей поиграл в «Зените», его возраст (27 лет), я жду от него еще большего. Чтобы он был лидером, дядькой-наставником. Однако периодически Герасимов сбивается на индивидуальную игру, у него не получается стать главным элементом командной химии. Хотелось бы, чтобы он добавил в концентрации на весь матч. Данные у него прекрасные — хороший проход, поставленный дальний бросок. Но пока процент далек от его максимума (28%). Посмотрите, с каким процентом забивали нам трехочковые лидеры ЦСКА. К этому надо стремиться.

— Скучаете по Рэтан-Мэйсу и Мартину?

— Да, это индивидуально сильные игроки. Мне лично больше нравится Джеремайя. За счет того, что создавал моменты для всех игроков команды. Отлично обыгрывает, способен стянуть на себя 2-3 человек и отдать классный пас партнеру. За счет этого у нас было так много свободных бросков в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Мартин доказывает свой класс, не зря он сейчас лучший снайпер лиги (18,7 очка в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Рад, что он смог перезагрузить свою карьеру в «Енисее». Пошел вверх.

— Были ли шансы удержать Мартина летом?

— «Уралмаш» предложил ему [зарплату] в 2,5 раза больше. Так что сохранить игрока было нереально.