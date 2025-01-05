УНИКС одержал седьмую победу подряд. Перасович вновь обыграл Паскуаля

Казанцы впервые в этом регулярном сезоне победили на своем паркете соперника из топ-четыре, «Зенит» потерял двух лидеров.

Единая лига ВТБ

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:71 (16:22, 24:19, 18:12, 17:18)

УНИКС: Найт (18 + 9 подборов), Акун-Перселл (18), Тэйлор (12).

«Зенит»: Захаров (17), Бэйкон (14), Мун (11).

5 января. Казань. «Баскет-Холл». 5113 зрителей.

УНИКС второй раз подряд обыгрывает «Зенит» — теперь дома. Героем встречи в Казани стал Маркос Найт, признанный MVP декабря Единой лиги ВТБ. Опытный американец остановился в одном подборе от дабл-дабла и стал самым результативным игроком встречи наряду с Девоном Акун-Перселлом. Казанцы продлевают свою серию до семи побед и догоняют сине-бело-голубых по количеству побед.

Жесткая защита

Коллектив Велимира Перасовича чуть более двух недель назад уже нанес петербуржцам поражение, навязав им контактный баскетбол с плотным прессингом и обилием проходов. В этот раз казанцы сыграли в похожем стиле и наконец-то смогли обыграть прямого конкурента на домашней площадке.

Хозяева выдали уверенный старт (8:2), но гостям удалось перехватить преимущество. К исходу первой четверти клуб из Санкт-Петербурга оторвался на 6 очков. Почти всю первую половину гости лидировали, но весьма успешный выход со скамейки Дмитрия Кулагина, набравшего 8 очков за 3 минуты, позволил казанцам перед самым большим перерывом подобраться к «Зениту» на минимальное расстояние (41:40).

Пауза в игре явно придала энергии Акун-Перселлу, выдавшему в третьей десятиминутке яркий перформанс. Его 11 очков за четверть привели к тому, что заключительный игровой отрезок команда Перасовича начала уже в статусе лидера (58:53).

Четвертая десятиминутка проходила в очень упорной борьбе. Казанцам удалось плотно закрыть одного из ведущих игроков «Зенита» Дуэйна Бэйкона, который смазал все свои многочисленные попытки (всего четыре попадания с игры из 21 броска), однако у клуба из Северной столицы нашелся герой со скамейки. Денис Захаров точными бросками держал гостей в игре.

За две минуты до финального свистка Джален Рейнольдс невероятным постер-данком довел перевес УНИКСа до «+5», и поединок перешел в клатч. Реальная возможность зацепить концовку появилась у «Зенита» на последней минуте — при счете 74:71 мяч достался одиноко стоящему в углу Захарову, но зенитовец, до этого ни разу не промахнувшийся с игры, не сумел забить открытый трехочковый. В наступившей фазе тактических фолов казанцы уже уверенно довели встречу до победы.

«Матчи против «Зенита» всегда сложные, и у обеих команд есть шансы на победу, — отметил на пресс-конференции Велимир Перасович. — Сегодняшняя игра не стала исключением. Мы могли переломить ход встречи раньше, но высокий уровень соперника не позволил этого сделать. УНИКС действовал агрессивно, вынуждал противника ошибаться. Однако «Зенит» превзошел нас в борьбе за подборы, несмотря на то, что мы — более рослая команда».

Две потери Паскуаля

Также Перасович отметил прогресс пермской «Пармы», которая накануне в третий раз подряд обыграла «Локомотив-Кубань».

«Сезон длинный, и команды то поднимаются, то опускаются в турнирной таблице. Сейчас мы видим плотную борьбу между командами топ-4. Также отмечу прогресс «Пармы» — команда Евгения Пашутина заметно прибавляет. Впереди нас ждет интересная концовка сезона, и важно понимать, как нам нужно играть. Мы сохраняем хорошую форму, стараемся действовать агрессивно и жестко в защите».

Чави Паскуаль рассказал о состоянии лидеров команды — Бэйкона и Трента Фрейзера.

«Прежде всего хочу поздравить УНИКС с победой, — начал наставник «Зенита» Паскуаль. — В сегодняшней встрече у нас было много взлетов и падений. Ключевым фактором поражения стали наши 16 потерь — именно они не позволили нам победить. В концовке матча у команды было несколько возможностей вернуться в игру и сравнять счет, но подвела реализация.

Повреждение Дуэйна Бэйкона в первой четверти? У него проблемы с коленом. Он играл на обезболивающих, завтра будет ясна серьезность травмы. Кроме того, в начале игры мы потеряли Трента Фрейзера, из-за чего пришлось перестраивать игру. Хочу отметить Дениса Захарова — он отыграл очень качественно и профессионально, поздравляю его с успешным выступлением».

Свой следующий матч «Зенит» проведет уже 8 января в гостях против «Самары». УНИКС в этот же день сыграет на выезде против красноярского «Енисея».