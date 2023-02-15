ЦСКА проигрывает второй матч прямым конкурентам за 10 дней. УНИКС дожал команду Райковича

Овертайм имени Луи Лабери.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон

УНИКС — ЦСКА — 112:104 ОТ (21:20, 34:18, 21:29, 16:25, 20:12)

УНИКС: Димттриевич (24), Мэйкон (21 + 7 передач), Лабери (17 + 11 подборов), Рейнольдс (15), Жбанов (10 + 6 подборов).

ЦСКА: Уэйр (27 + 7 передач), Милутинов (25 + 13 подборов), Швед (20 + 7 передач).

Судьи: И. Путенко, Е. Островский, Я. Орешкин.

Казань. «Баскет-холл». 5023 зрителя.

УНИКС впервые обыграл ЦСКА в этом сезоне. Героем встречи стал французский форвард хозяев Луи Лабери, который набрал половину своих очков в овертайме. Армейцы же в заключительной пятиминутке не смогли рассчитывать на Алексея Шведа, получившего повреждение. Возможно, это событие предопределило ход матча, однако в любом случае казанцы заслуживают самых лестных слов. Они доминировали большую часть матча. Лидеры сезона проигрывают второй из трех последних матчей Единой лиги ВТБ. До этого была серия из 24 побед подряд.

Под копирку

Команды второй год подряд встретились незадолго до Матча звезд. В прошлом сезоне ЦСКА и УНИКС не могли определить победителя более 50 минут московского матча, и лишь на последней секунде третьего овертайма защитник казанцев О Джей Мэйо реализовал решающий бросок. В текущем чемпионате команды встречались дважды — и оба раза сильнее были армейцы. В ноябре УНИКС сохранял интригу только в первой половине. Во второй же великолепно сыграли снайперы хозяев — Каспер Уэйр и Даллас Мур. Второй и вовсе выдал пока лучший матч в составе армейцев, набрав 21 очко (4/5 — трехочковых).

Через месяц УНИКС был очень близок к реваншу. К большому перерыву коллектив Велимира Перасовича выигрывал «+14», но все-таки позволил Алексею Шведу и компании совершить камбэк. Основное время матча закончилось со счетом 84:84, а в овертайме ЦСКА сумел дожать соперника. Казанцы отставали на «-2» и имели 5 секунд на спасение, но трехочковый Ненада Димитриевича не достиг цели.

В этот раз казанцы вновь выдали практически идеальную первую половину. Они доминировали на подборах, особенно в нападении (11:2), выключили из игры гениальную связку Швед — Милутинов (всего 10 очков на двоих) и показали высокую эффективность в атаке.

Вернувшийся после почти месячного перерыва Джален Рейнольдс забил трехочковый в первой же атаке, а спустя минуту повторил этот подвиг. Мэйкон и Димитриевич царили на дуге, Жбанов успевал буквально везде, а Андрей Воронцевич и Вячеслав Зайцев здорово усилили игру со скамейки. В середине второй четверти преимущество хозяев стало двузначным. Тайм-аут от Райковича не помог. Героями концовки первой половины стали Винс Хантер (вколотил сверху через Милутинова) и Мэйкон, забивший на последних секундах в смелом проходе.

Сумасшедшая развязка

Игроки ЦСКА уходили на перерыв, проигрывая «-17». Учитывая прошлый матч этих команд, это не выглядело приговором. Третья четверть это подтвердила. У Шведа и Милутинова наконец-то стали проходить пик-н-роллы (14 очков за четверть у серба), а УНИКС к середине десятиминутки исчерпал лимит командных фолов. В атаке тоже дела разладились. Мазали все, кроме Мэйкона, но против американского защитника грамотно сдваивались. Все это привело к тому, что армейцы вернулись в игру. За две минуты до конца Курбанов забросил трехочковый, и от весомого преимущества осталось всего 6 очков.

И тут очень невовремя технический фол за споры с арбитром получил Райкович. Это позволило УНИКСу перевести двух, а вышедший на замену Жбанов сделал отличный перехват на Шведе и вновь вернул своей команде 10-очковый задел.

На заключительную четверть наставник ЦСКА решил удивить оппонента. В передней линии на паркете одновременно появились Милутинов и Жан-Шарль. Заднюю линию образовали снайперы — Швед, Мур и Астапкович. В таком сочетании гости выглядели максимально опасно в нападении, но очень уязвимо в защите. Тем не менее этот план сработал. Зайцев и Рейнольдс не забили пару открытых бросков, а Лабери дважды не смог переиграть Жан-Шарля под кольцом. Милутинов же продолжил доминировать в трехсекундной зоне, а после попадания Астапковича отставание москвичей составило всего пять очков. Перасович взял тайм-аут.

На площадку вернулись Мэйкон и Хантер. Дэрил тут же забросил в очередном проходе, а Винс сделал классный блок-шот. УНИКС ответил ударом на удар, но не избежал напряженной концовки. За две минуты до конца казанцы выигрывали 88:85. В клатче на точные броски Милутинова и Уэйра ответили Мэйкон и Димитриевич. За 19 секунд до конца разница составляла те же три очка. Мяч был у ЦСКА. Тренерский штаб казанцев решил не фолить. Уэйр свою дальнюю попытку не забил, но подбор взял вездесущий Милутинов. Никола откинул мяч своему соотечественнику Давидовацу, который дальним броском сравнял счет.

У хозяев было 11 секунд, чтобы выиграть матч. Но Мэйкон затянул с броском и закинул мяч в корзину уже после сирены. На повторе это было четко видно, поэтому команды вновь отправились выяснять отношения в овертайм.

На овертайм Райкович не выпустил Шведа и Милутинова. Перасович бросил в бой лучшие силы, включая Рейнольдса и Мэйкона. Без лидеров армейцы не проиграли трехминутный отрезок (99:99), но заключительные две минуты остались за УНИКСом. Точнее, за Лабери. Француз набрал семь очков подряд, включая классный трехочковый после скидки Рейнольдса. Уэйр вновь попытался спасти партнеров от верного поражения, но так много чудес в один вечер не бывает.