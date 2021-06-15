Кевин Пангос покидает «Зенит» и идет за мечтой. Похоже, канадец допустил серьезную ошибку

Разыгрывающий питерской команды принял решение попробовать свои силы в НБА.

Плохая новость для болельщиков баскетбольного «Зенита». Главная звезда команды — Кевин Пангос — не принял предложение сине-бело-голубых о продлении контракта. По информации «СЭ», игроку дали время подумать, чтобы пролонгировать соглашение. На улучшенных условиях. Этот срок подошел к концу, и канадец сказал, что вынужден отказаться. Он хочет реализовать свою мечту, подписав контракт с клубом НБА. Его американский агент уверен, что он будет востребован на рынке за океаном. Сине-бело-голубые же начали искать замену 28-летнему разыгрывающему.

Очень спорное решение

Да, Кевин выдал суперсезон, был, пожалуй, лучшим разыгрывающим в Евролиге-2020/21, но подходит ли он для НБА? Во-первых, у него очень низкий рост для лучшей лиги мира (186 см). Во многом из-за этого его не выбрали на драфте в 2015 году, хотя у него была успешная карьера в NCAA (за четыре сезона в Университете Гонзаги он в среднем набирал 12,8 очка и 3,8 передачи). Он не обладает высокой скоростью. В этом смысле напрашивается сравнение с Милошем Теодосичем, который просто не выдержал темпа в НБА. Постоянные травмы — как следствие.

На позиции первого номера почти во всех клубах играют звезды. Сложно представить, как Пангос сможет выиграть у них конкуренцию. Еще сложнее понять, как Кевин будет защищаться против Рассела Уэстбрука, Трея Янга или Стефена Карри. В «Зените» он был слабым звеном команды в защите. В полуфинальной серии Единой лиги ВТБ армейцы старались атаковать через Пангоса и добились успеха. Быть вторым разыгрывающим без защитных скиллов в НБА практически невозможно. То есть Кевин претендует на роль третьего разыгрывающего в команде, который выходит в мусорное время. Когда твоя команда выигрывает «плюс 30» или проигрывает с примерно такой же разницей. Разве об этом мечтает человек, который едва не вывел свою команду в «Финал четырех» в споре со звездной «Барсой» Николы Миротича и Пау Газоля?

Авантюра

В НБА Пангос заработает больше? Тоже спорное утверждение. Максимум он может претендовать на 8-10 миллионов долларов за три сезона. Минус почти 50 процентов налогов. В Европе он точно мог заработать похожую сумму, но быть на первых ролях.

Рынок свободных агентов в НБА откроется только в августе. К тому моменту практически все топ-клубы Европы будут укомплектованы («Зенит» не исключение). Поэтому если Кевин не найдет себе работу за океаном, то вернуться в Евролигу будет не так просто. Да, после классного сезона на него все-таки будет спрос (даже в сентябре), но вряд ли он получит такие деньги, который сейчас был готов дать «Зенит». И, по слухам, «Анадолу Эфес».

В общем, пока все похоже на авантюру. С другой стороны, Пангос чувствует, что это его последний шанс попасть в НБА. И его надо попробовать реализовать. Деньги в таких ситуациях, похоже, уходят на второй план.