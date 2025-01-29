Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ

Анонимный опрос генменеджеров в эксклюзивном проекте «СЭ».

Лучшая команда, не считая «Большой четверки»? Кто лучший комментатор и российский игрок турнира прямо сейчас? Нужно ли ужесточать лимит на легионеров? «СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25.

В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря-января, приняли участие представители всех 12 клубов Лиги.

Сложно представить, что должно случиться, чтобы Джеремайя Мартин не стал лучшим снайпером регулярного сезона. Его стабильность и количество атак, которые он берет на себя, впечатляют. Наверное, помешать игроку «Уралмаша» может только лучший снайпер в истории Лиги ВТБ Алексей Швед, недавно пополнивший «Зенит». Однако как его талант будет использовать Чави Паскуаль — открытый вопрос.

Времена Милоша Теодосича и Кевина Пангоса уходят в прошлое. В Лиге сейчас практически нет чистых первых номеров. Большую часть времени с мячом проводят комбогарды. Это отражается и в статистике. Сейчас лучший по передачам — защитник «Автодора» Калеб Агада (6,1). Ксавьер Мун же выиграет эту номинацию, видимо, по совокупности факторов. Уникальные физические возможности, сумасшедшая скорость и прыжок, маневренность и координация при наличии стабильности всех видов бросков. Как жаль, что американец выбыл до конца сезона и не сможет порадовать своей игрой любителей баскетбола в плей-офф. Совсем рядом Алекса Аврамович, который умело дирижирует игрой ЦСКА, и Патрик Миллер, который стал лидером обновленного «Локо». Хотя летом многие болельщики краснодарцев удивлялись, почему с американцем продлили контракт.

Алекса Аврамович уверенно возглавил список лучших вторых номеров. Серб очень быстро стал не только лидером ЦСКА, но и душой коллектива. Он настоящий фонтан энергии: постоянно подсказывает на площадке, разговаривает с партнерами на скамейке, создает классную атмосферу в раздевалке. Но и главное — Алекса зачастую очень хорош в клатче. А его 30 очков в октябрьском матче с «Локо» — один из самых ярких перформансов сезона. По два голоса у Мартина, который тащит «Уралмаш» в топ-6, и Маркоса Найта, который, как хорошее вино, с годами становится только лучше. Радует, что в номинацию попал и россиянин Кирилл Темиров. В этом сезоне защитник вышел на новый уровень и уже несколько раз выводил свою команду в статусе капитана.

Дуэйн Бэйкон приезжал в Лигу в статусе главной (соглавной) звезды чемпионата. Оправдывает ли он пока это статус? Если говорить о влиянии на игру «Зенита», то Мун смог его затмить. Однако все решающие матчи сезона впереди, и есть ощущение, что пока Дуэйн играет в эконом-режиме и бережет «патроны» на плей-офф.

Амат Мбай второй раз подряд выигрывает эту номинацию, и это справедливо. Француз сыграл огромную роль в возвращении Кубка Белова в Москву. В прошлом сезоне Мбай вошел в топ-3 своей команды по результативности (12,7 очка, больше было только у Уйэра и Тримбла) и стал вторым по подборам (4,0, больше только у Джекири). В этом сезоне Амат продолжает доминировать под щитами, принося очень много пользы своей команде. Активно генменеджеры голосовали и за Ройса Хэмма (третий по эффективности в чемпионате), который получил голоса как четвертый и пятый номер. Два голоса у классно перезапустившего карьеру в Москве Андрея Зубкова.

В декабре 2023-го Джален Рейнольдс получил 8 голосов из 14. В этот раз — 7 из 12. В Казани действительно играет лучший пятый номер Единой лиги, способный стать X-фактором в борьбе за чемпионство. Один голос у Джонни О'Брайанта, здорово подменившего травмированного Октавиуса Эллиса и уже вернувшегося в Южную Корею. Еще один голос — у нового лидера «Самары» Ильи Попова, который, как и Александр Гудумак, скоро может пойти на повышение.

Рейнольдс вновь забирает эту номинацию. Правда, не так уверенно, учитывая, как здорово в этом году играет скамейка «Локо».

По два голоса в этом престижной номинации набрали сразу три игрока. Уехавший в Китай Маркелл Джонсон показывал невероятную статистику на старте сезона, про топ-уровень Муна и Бэйкона сказано выше. Удивляет всего один голос для Аврамовича и отсутствие в списке MVP финальной серии прошлого сезона Мело Тримбла. С другой стороны, такое количество номинантов лишний раз доказывает, что в Лиге выступает много сильных иностранцев.

Кто бы еще летом мог представить, что Зубков так уверенно выиграет эту номинацию. Но со статистикой не поспоришь. Андрей входит в топ-5 лучших снайперов чемпионата, в топ-2 по подборам и в топ-5 по эффективности. Два голоса — у лидера «Енисея» Тимофея Герасимова, который после Нового года показывает стабильную игру. Также в списке молодые игроки — Руженцев и Беленицкий. Первый отправился в Пермь за игровым временем и не прогадал (а мог оказаться в тонущей в долгах «Самаре»), второй — уже игрок стартовой пятерки УНИКСа.

Кирилл Елатонцев продолжает прогрессировать семимильными шагами. Если бы сборная России сейчас играла в международных турнирах, то 22-летний уроженец Красноярска наверняка бы стабильно входил в ростер Зорана Лукича. Отличный сезон в «Самаре» проводит и Антон Карданахишвили, который получал игровую практику при легионерах, а после их отъезда стал не только капитаном, но и незаменимым элементом команды Владислава Коновалова.

Армейцы сохранили чемпионский костяк и выкупили контракт Алексы Аврамовича у «Партизана». «Зенит» вернул Алекса Пойтресса, а также подписал такого статусного мастера, как Бэйкон. В условиях отсутствия еврокубков — это топ-работа. Два голоса заслуженно получил «Пари НН», который стал заметно сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Джурич, Хоменко, Наталл — отличные подписания в условиях ограниченного бюджета.

Лучший обороняющийся игрок Олимпиады-2024 приезжает в Россию в разгар санкций. Это круто! Антониус Кливленд тоже ожидаемо вышел на первые роли, имея за плечами неплохой сезон в Евролиге. Плюс он выбрал Краснодар, с закрытым аэропортом. Поэтому двойная порция аплодисментов боссам «Локо».

Лидерами этого вопроса стали игроки, которые уже покинули Лигу ВТБ. Насир Брукс долго восстанавливался после травмы, а когда начал играть, то и близко не показывал той эффективности, которой ждали от американца в «Самаре». Омари Спеллмен здорово начал, но после каникул проявил высокомерность к тренерскому штабу и уступил свое место в ростере Окару Уайту. Приехавший из NCAA Алекс-Сергей Котов не смог адаптироваться к уровню Единой лиги, а вот Александр Платунов, который еще в прошлом году вызывался на Матч звезд, похоже, поторопился с переходом в УНИКС.

Георгий Жбанов не зря получил прозвище Стена. Шесть перехватов в одном матче — пожалуйста, наглухо закрыть Аврамовича — легко, продолжить матч после сильного рассечения брови и помочь команде в сложный момент — да. Как и в случае с Елатонцевым, место Жбанова в оптимальном составе сборной вряд ли ставится под сомнение. В списке есть и лучший защищающийся прошлого сезона Винс Хантер, а также еще пять россиян.

Очень странно, что эту номинацию возглавляет Андрей Мартюк. Спишем это на то, что свои голоса генменеджеры отдали до перформанса российского центрового в недавнем матче с ЦСКА (27 + 10, 36 баллов за эффективность). А вот Айзейя Уэйли действительно пока худший из легионеров краснодарцев.

Душана Беслача летом был готов забрать «Партизан», Керем Кантер приезжал в Саратов на два месяца, а остался до конца сезона с хорошими шансами на повышение, Мартюк попал в две противоположные номинации, Иван Ухов — один из важнейших русских игроков системы Пистиолиса.

В прошлом году эту номинацию возглавляли Акун-Перселл, Димитриевич и Найт. В этом — Аврамович, Кливленд и Мбай. Первые двое проводят первый сезон в Лиге и эффект от их игры впечатлил генменеджеров. Из россиян компанию Елатонцеву составил многоопытный Сергей Торопов, который после ухода из «Зенита» пригодился другому топ-клубу.

В четверке лучших сразу три представителя ЦСКА и Кливленд.

УНИКС с Найтом и без него — это две разные команды. Мы хорошо помним период, когда Найт был травмирован на старте сезона, и казанцы выглядели растерянными в матчах с прямыми конкурентами. Так что его лидерство в этой номинации не вызывает вопросов. Два голоса у капитана «Нижнего» Евгения Бабурина, который уже много лет ведет за собой волжскую команду.

Мун забирает эту номинацию (в прошлом сезоне по три голоса было у Димитриевича и Фрейзера). Причем американский разыгрывающий не только имеет отличный дриблинг и видение площадки, но и способен выиграть спорный мяч у Бобана Марьяновича (рост сербского центрового 224 см, Муна — 188 см).

В прошлом опросе эту номинацию уверенно забрал Чави Паскуаль, получивший почти половину голосов. В этот раз на первом месте Андреас Пистиолис, выигравший плей-офф после недели тренировок с командой. Два голоса у Евгения Пашутина (на минуточку, дважды брал Еврокубок с разными командами), чья «Парма» в этом сезоне главная гроза фаворитов. Чего только стоят три победы подряд над «Локо».

Глеб Плотников стал и. о. главного тренера «Астаны» после увольнения Фотиса Такианоса. Прервать серию неудач не получилось (команда проиграла 27 матчей подряд со старта чемпионата), но стоит понимать, что клуб из столицы Казахстана из-за травм и бюрократических вопросов потерял полсостава. И тот факт, что в последних матчах «Астана» на равных бьется с «Енисеем» и «Пари НН», говорит о добротной работе 33-летнего российского специалиста. По два голоса у преемника Зорана Лукича нижегородца Сергея Козина и Владислава Коновалова, который пытается выжать максимум из русского состава «Самары», наполовину составленного из юниоров.

Всего за полтора сезона «Уралмаш» из новичка Лиги превратился в команду, которая ближе всех подобралась к грандам. В этом огромная заслуга президента клуба Виктора Ганиенко, который обеспечивает львиную долю бюджета из собственных средств. Также добрым словом стоит отметить Сергея Доманова, который последние годы занимался формированием ростера и был главным инициатором приглашения в Екатеринбург наставника коллектива Ростислава Вергуна.

Тут, как говорится, на вкус и цвет. Поэтому давайте просто посмотрим на количество подписчиков клубов Лиги ВТБ в VK.

ЦСКА — 253,7 тысячи.

«Зенит» — 183,6.

«Пари НН» — 48,3.

УНИКС — 46,5.

«Локо» — 44,9.

«Парма» — 39,9.

«Автодор» — 19,3.

«Уралмаш» — 17,5.

«Енисей» — 15,7.

«Самара» — 13,8.

МБА-МАИ — 12,3.

Три года назад Роман Скворцов попал в Зал славы Единой лиги и до сих пор является там единственным комментатором. Радует, что, помимо признанного мэтра, голоса получили еще шесть человек, а Дмитрий Колинов и Андрей Левый и вовсе очень близко подобрались к первой строчке.

Группы поддержки ЦСКА и «Локомотива-Кубань» выступали на нескольких «Финалах четырех» Евролиги и продолжают поддерживать самый высокий уровень, в том числе за счет приглашенных хореографов.

То, как «Локомотив-Кубань» внедряет свои воспитанников в первую команду, вызывает только восхищение. В этом году в ряде матчей ярко проявил себя 19-летний Всеволод Ищенко (сейчас восстанавливается от травмы), игровое время имеет и 20-летний Михаил Ведищев. На их фоне Мартюк и Владислав Емченко кажутся ветеранами, проводящими уже пятый сезон в Лиге. Говорят, что на подходе в академии есть еще много талантливых ребят. Что касается ЦСКА, то воспитанников армейцев очень много в других командах Лиги. Да, и в основе москвичей сейчас пять игроков, прошедших через молодежный проект (Астапкович, Ганькевич, Карпенко, Курбанов и Умрихин). В МБА раскрылся Паша Исмаилов (форвард не привлекался ни в одну юниорскую сборную), близок к основе и Максим Огарков. В «Зените» при Александре Церковном с нуля сделали академию, которая за несколько лет уже дала первой команде Егора Рыжова и Павла Земского. А дубль сине-бело-голубых сейчас среди лидеров Суперлиги. В «Самаре» тоже умеют качественно работать с молодежью, и случай с интеграцией в первую команду Егора Амосова будет далеко не единичным (если систему удастся сохранить).

Стабильная высокая посещаемость «Пармы» говорит сама за себя. Сергей Богуславский умело продолжает традиции «Урал-Грейта» в легендарном «Молоте». Мощный рывок по работе с болельщиками совершили и в «Зените». Каждый домашний матч сине-бело-голубых -большое событие, с множеством развлечений для болельщиков. Об этом как-нибудь поговорим отдельно.

У сине-бело-голубых самая широкая линейка клубной продукции. Например, в фан-шопе и онлайн можно приобрести ароматические свечи с символикой клуба, авоську для баскетбольного мяча или футболки со стильными фотографиями игроков. Ассортимент продукции для болельщиков у других клубов скромнее.

Среди лидеров команды, которые представляли Россию в Евролиге. А там требования к паркету очень серьезные.

Понятно, что голоса получили арены, которые баскетбольные клубы делят с хоккейными. Каждый раз перестилать паркет — то еще испытание. Однако фото, которыми некоторые генменеджеры, сопроводили свои ответы, заставляет задуматься, можно ли профи вообще выходить на такие площадки (в плане риска получить травму).

Интересно, что максимальную квоту в шесть легионеров в этом сезоне заполнили только несколько команд (среди них — обладающий наименьшим бюджетом «Автодор»). Прямо сейчас у «Енисея» только два легионера (белорус Владислав Близнюк не считается легионером в составе, но считается иностранцем в заявке на матч), у «Пармы» и «Пари НН» — по три. У МБА (исторически) и «Самары» (вынужденно) вообще нет иностранцев в заявке. Так что подавляющее количество голосов за сохранение действующего лимита немного удивляет.

Посмотрим, кто пришлет свои заявки на совет лиги? Возможно, компанию «Динамо» из Владивостока составит амбициозный «Челбаскет». В Челябинске достраивается великолепная арена, в которой по-хорошему должны регулярно играть лучшие команды России.

Новый формат подкупает плотностью игр, которой так не хватало игрокам в прошлом сезоне. Генменеджеры считают, что в отсутствие еврокубков — это оптимальная история.

Прошлогодний эксперимент с введением плей-ин себя оправдал. В конце регулярки мы увидели дополнительные три огненных матча, которые стали хорошим разогревом перед плей-офф. Ждем повторения истории.

Все упомянутые игроки заслуживают особого внимания. Через несколько лет будет очень интересно вернуться к этому пункту.

В прошлом сезоне генменеджеры предугадали победу ЦСКА (9 голосов из 14), хотя армейцы закончили регулярку третьими, а за неделю до старта плей-офф сменили главного тренера. В этот раз у ЦСКА все стабильно. Андреас Пистиолис имеет большой кредит доверия, а легионеры раз за разом делают разницу. При этом в противостоянии с прямыми конкурентами армейцы не так хороши. На данный момент краснодарцы ниже своих главных соперников в таблице, но в очных матчах именно «Локо» показывает лучший результат топ-4:

«Локо» — 6-2 — 87,8/82,3.

ЦСКА — 4-3 — 81,9/79,0.

«Зенит» — 3-5 — 80,5/83,8.

УНИКС — 2-5 — 73,1/78,6.

Хотя в победу краснодарцев не верит ни один из руководителей клубов.