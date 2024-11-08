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«Что бы я добавил в свой арсенал? Бросок с отклонением как у Новицки». Первое интервью Спеллмена

Форвард «Зенита» Спеллмен оценил уровень Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Омари Спеллмен (в центре) в матче против «Енисея».
Фото БК «Зенит»
Новичок «Зенита» — о целях на сезон, уровне Единой лиги и любимом «Кливленде».

Омари Спеллмен присоединился к «Зениту» этим летом. 30-й номер драфта НБА-2018 успел провести в сильнейшей лиге мира под сотню матчей, а в 2021 году переехал в южнокорейский клуб «Анян», за который выступал на протяжении трех сезонов. По итогам своего дебютного сезона в Южной Корее Омари стал чемпионом и был признан лучшим игроком финала. В петербургский клуб лидер сборной Ливана (в 2023 году американец получил ливанский паспорт) был призван, чтобы закрыть проблемную позицию тяжелого форварда, и пока Спеллмен отлично справляется с этой задачей. Он входит в топ-3 своей команды по результативности, в топ-3 по подборам и в топ-5 по эффективности.

Но договориться с ним на интервью не так-то просто. Подтверждением тому служит тот факт, что за предыдущие месяцы Омари ни разу не общался с российскими СМИ. Поэтому пять минут, которые бигмен уделил корреспонденту «СЭ» после очередной победы сине-бело-голубых, — уже большой успех.

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен.
Фото БК «Зенит»

Большая привилегия пожить в Петербурге

— Как идет ваша адаптация в команде, в чемпионате, в новом городе?

— Мне все нравится в «Зените», здесь мои младшие братья. (Смеется.) Санкт-Петербург — великий город с невероятной историей. Большая привилегия здесь пожить.

— Кто ваш самый близкий друг в команде?

— Ксавьер Мун.

— У кого самый смешной английский из российских игроков?

— Зора, однозначно (речь про Георгия Жбанова. — Прим. «СЭ»).

— Ваше любимое слово на русском?

— «Спасибо».

— Уже пробовали русскую кухню?

— Пока не пробовал, но, естественно, я это сделаю. У меня еще достаточно времени.

Разыгрывающий &laquo;Зенита&raquo; Ксавьер Мун. «Готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче». Мун — о дебюте в лиге ВТБ и своих целях на сезон

— Приятно работать с Чави Паскуалем? Не слишком ли у него большой плейбук в отличие от других ваших тренеров?

— У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел. Но при этом информация из него воспринимается нормально. Это значит, что он хорошо делает свою работу.

— В целом как бы вы оценили уровень Лиги ВТБ?

— Это очень конкурентный турнир, тут нет проходных матчей, много дальних выездов. Побежать тут непросто, это я точно могу сказать. Чем-то похоже на NCAA? Скорее нет, тут другие скорости, другой уровень контакта.

— Вы уже показали себя как человек, который умеет все на площадке. Бросить трехочковый, классно сыграть в посту, отдать тонкую передачу. Есть ли какой-то элемент, который вы бы еще хотели прокачать?

— Наверное, ведение мяча и быстрое принятие решений. Мне кажется, над этим надо усиленно работать. Это очень важные качества для европейского баскетбола, где на счету каждое владение.

— Какому навыку и у кого вы бы хотели научиться? Например, Алекса Аврамович сказал, что это был бы степбек Джеймса Хардена.

— Бросок с отклонением как у Дирка Новицки.

Форвард «Зенита» Омари Спеллмен (с мячом) в матче против «Енисея».
Фото БК «Зенит»

Очень счастлив, что в Ливане мне дали возможность играть на уровне сборных

— Следите ли вы за своими бывшими командами в НБА: «Атлантой» и «Голден Стэйт»?

— Да, немного слежу за «Голден Стэйт», но учитывая, что я из Кливленда, мой главный фокус внимания сконцентрирован на «Кавальерс». С новым тренером (Кенни Эткинсон. — Прим. «СЭ») команда выдала отличный старт сезона («Кливленд» одержал девять побед подряд, этот результат позволил Эткинсону установить рекорд НБА по победной серии на старте сезона с новым клубом. — Прим. «СЭ»).

— Вы выбрали играть за сборную Ливана. Могли бы объяснить этот выбор?

— Я всегда мечтал играть на уровне национальных сборных, очень счастлив, что в Ливане мне дали такую возможность. Очень горд быть частью этой культуры, частью этой страны. Там живут прекрасные люди, которые многое для меня сделали. Представлять их на международной арене, — большая ответственность.

— В матче с «Енисеем» вы одержали пятую победу подряд и сравнялись с лидирующим ЦСКА (по 11 побед, у армейцев есть матч в запасе). Как думаете, команде реально одержать победу в регулярке?

— Слушайте, я ставлю более глобальные цели. Я думаю, что у нас отличные шансы стать чемпионами в этом сезоне. У нас подобралась очень хорошая, дружная команда. Все ребята с чемпионским характером, голодные до большим побед. Мы нацелены только на то, чтобы завоевать первое место. Наше руководство здорово поддерживает нас, и это очень важный момент.

Ксавьер Мун (&laquo;Зенит&raquo;) и&nbsp;Каспер Уэйр (ЦСКА). ЦСКА и «Зенит» выдали лучший матч старта сезона. Нервная концовка — в пользу армейцев

— Как бы охарактеризовали болельщиков «Зенита»? Они отличаются от фанатов ваших прежних клубов?

— Они очень шумные, поддерживают нас очень круто и постоянно. Продолжайте в том же духе, ребята.

БК Зенит
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