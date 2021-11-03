Тимма оказался никому не нужен. Муж Седоковой не получил ни одного предложения о продолжении карьеры

После ухода из «Химок» Янис запомнился только хлестким интервью.

Экс-форвард «Химок» и «Зенита» Янис Тимма, получивший широкую известность благодаря роману с певицей Анной Седоковой, переживает тяжелый период в своей карьере.

В апреле 29-летний латыш самовольно покинул расположение «Химок», но не смог найти себе команду, где бы он мог закончить сезон-2020/21. Затем Тимма попробовал себя в Летней лиге НБА, но больше запомнился там не своей игрой, а яркой прической. Пришлось возвращаться в Европу, где Яниса ждали как приятные, так и неприятные новости.

Плохая репутация?

В конце августа стало известно, что «Химки» закрыли долги перед рядом легионеров. В их числе оказался и Тимма, который «простил» желто-синим одну зарплату за прошлый сезон. Спустя несколько дней итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что к Янису есть интерес со стороны двух клубов Евролиги — «Олимпиакоса» и «Монако», а также двух участников Еврокубка — «Валенсии» и «Локомотива-Кубань». На деле же эта информация оказалась ложной. Ни летом, ни осенью Янис так и не получил ни одного предложения от серьезных команд.

По информации «СЭ», агент игрока Станислав Рыжов рассчитывал, что на форварда будет спрос в Испании, где он в свое время неплохо проявил себя в составе «Басконии». Но клубы ACB не проявили интереса к латвийцу. В ноябре он по-прежнему без контракта и рискует полностью пропустить текущий сезон.

С чем же может быть связано такое развитие событий? Ведь игрок находится в расцвете сил, а два года назад Янис считался элитным снайпером. Во многом благодаря их связке с Алексеем Шведом «Химки» дошли до финала Единой лиги ВТБ-2018/19 и получили путевку в Евролигу (в это же время стремительным образом развивался роман игрока с популярной певицей Анной Седоковой).

Возможно, все дело в репутации баскетболиста. Когда он покидал «Олимпиакос», то во всем винил Дэвида Блатта, который не доверял ему должным образом. С «Химками» Янис расстался еще громче. Игрок ушел в раздевалку перед началом игры с «Зелена-Гурой» в Единой лиге ВТБ (28 февраля), когда понял, что не попал в стартовую пятерку.

Очень странная ситуация, которую Янис попытался объяснить в недавнем интервью латвийским СМИ. Из него выходит, что во всем виноват не только тренер Мальцев, но и партнеры, которые «вонзили нож в спину» Тимме.

Версия Яниса

По словам Тиммы, он вел себя как настоящий джентльмен, когда решил не покидать команду после первых задолженностей по зарплате и смены главного тренера.

— В начале сезона игроки получили две первые зарплаты, на этом все, — рассказывал форвард Delfi. — После этого никто никому не платил. Но по договору, если зарплата задерживается на 45 дней, ты можешь свободно идти куда глаза глядят. Так и случилось — как только наступил 45-й день, почти все легионеры написали заявления. Я, как хороший парень и лояльный игрок команды, решил — не буду писать, подожду, может быть, все разрешится. Ждал, ждал, пока один игрок не уехал, потом другой. В итоге легионеров осталось трое.

Кроме Тиммы в клубе продолжили играть Джордан Мики и Эррик Макколлум. Правда, в отличие от американцев, игровое время Тиммы значительно сократилось.

— Я позвал поговорить тренера и генерального менеджера и четко сказал: если я вам не нужен, отпустите, — заявил Тимма. — Сейчас помогаю команде без зарплаты, заявление тоже не писал, но если мне на площадке нет места — позвольте мне уйти туда, где мне дадут играть в баскетбол. Потому что это для меня самое важное. Они начали обвинять, что я играю без энергии, что у меня больше не горят глаза, но при этом — «нет, Янис, ты нужен команде...» Слово за слово, пока я не сказал: ладно, если я вам действительно еще нужен, то позвольте мне хоть одну игру начать в стартовой пятерке и дайте нормальное игровое время. Иначе весь сезон меня дергаете — здесь две минуты, там три. Выпускаете на площадку за две минуты до конца первой четверти, а вторую снова начинает другой. Я не молодой игрок, который пришел, чтобы дать передышку какому-нибудь ветерану! В прошлом сезоне я играл в среднем 30-35 минут, и все было хорошо!

По словам Тиммы, ему дали добро, но не выпустили в старте на игру с «Зелена-Гурой». После этого он ушел в раздевалку, принял душ и уехал домой: «Я понял, что меня там не уважают не только как баскетболиста, но и как человека».

Тимма быстро остыл и был готов вернуться, но команда не приняла его обратно.

— Казалось, в команде все нормальные ребята, все будет хорошо! Русские парни, которых я знаю полжизни, и со многими были даже очень хорошими друзьями. Но через несколько часов мне от главного тренера пришло сообщение: «Твой агент тебе все передаст». Но ведь это он говорил с командой, поэтому я переспросил: может, он все же сам мне все расскажет? «Нет, говори с агентом». Связались, и я услышал примерно следующее: команда решила, что обратно меня не примут. Точка. И тут я, конечно, стал перебирать в голове — что случилось? И, главное, почему? Поверь мне, я интересовался, что на самом деле случилось, пытался понять. Игроки, за которых я в начале сезона вступался, убедил Куртинайтиса выпустить их на площадку и дать освоиться, в итоге вонзили нож мне в спину. Свои... Я много раз перебирал в голове произошедшее. И вывод всегда один: единственный человек, которого я могу винить в произошедшем, — я сам. Это был мой выбор. Как бы то ни было, единственный из русских игроков в команде, с которым я поддерживаю общение, — Швед. С остальными я больше не перекинулся и словом.

В итоге «Химки» завершили прошлый сезон в первом раунде плей-офф, уступив «Локомотиву-Кубань» (0:2), а летом не смогли подтвердить бюджет для участия в Единой лиге (сейчас выступают в Суперлиге под руководством Андрея Мальцева). А Тимма, Жеребко и Монро по-прежнему не смогли найти себе новое место работы.