«Не думал об отъезде в США. Хочется стать важным игроком для «Зенита». Интервью юной звезды нашего баскетбола

Михаил Дулкай — о вызовах в национальную сборную, полезном опыте игры с «мужиками» и культурном досуге в Петербурге.

19-летний Михаил Дулкай второй раз подряд получил вызов в главную команду страны. И если в прошлом сезоне тяжелый форвард в основном еще выступал на молодежном уровне, то в этом стал одним из лидеров БК «Зенит-2» в суперлиге, играя более 30 минут и набирая 12,2 очка и 7,3 подбора. Очень достойная статистика для молодого игрока. На сборах национальной команды мы пообщались с Михаилом о его баскетбольном пути, тесном баскетбольном мире, общении с Егором Деминым и Telegram-канале, где Дулкай изобретательно рассказывает о своем досуге.

Часто спрашиваю совета у Аксенова

— На старте сезона вы являетесь одним из лидеров «Зенита-2», хотя по возрасту еще можете выступать в молодежной лиге ВТБ. Тяжело адаптироваться к уровню суперлиги?

— Конечно, скорости в суперлиге совершенно другие по сравнению с молодежкой. То же самое можно сказать и про уровень контакта. На моей позиции — четвертого номера — приходится толкаться со взрослыми мужиками. Это совершенно другие ощущения, и такая конкуренция мне по душе.

— Ваша команда сейчас идет в группе лидеров, хотя перед началом сезона вряд ли кто-то мог такое представить. Сильно обновился состав, сменился главный тренер. Могли бы сравнить подходы Оливера Поповича и Антона Юдина?

— С моей стороны это будет не совсем корректно. С Антоном Николаевичем я провел считаное количество занятий. Что касается Оливера, то мне нравится его видение баскетбола. В защите играем по четкой системе, по детальному скаутингу, а в нападении практически полная свобода. Можем импровизировать, предлагать тренеру комбинации, которые можем сыграть.

В этом, наверное, и суть фарм-команды, чтобы молодые ребята были свободны в принятии решений, не боялись ошибиться. А не так, что ходим по струнке, играем только определенные комбинации. Что же касается нашего хорошего старта, то я бы отметил наличие в команде таких опытных ребят, как Даниил Аксенов и Эльхан Ахмедов. Много подсказывают, двигают нас вперед.

— Мне кажется, что Аксенов и Ахмедов не затерялись бы и в клубах Лиги ВТБ.

— Особенно Аксенов. Все-таки MVP суперлиги прошлого сезона. Но у всего свои причины.

— Слышал, что Даниил профессионал до мозга костей. Распорядок дня, диета, сон.

— Мы, кстати, вместе живем с Даниилом на выездах, подружились. Круто, что могу что-то для себя почерпнуть из нашего общения. Часто спрашиваю у него совета, интересуюсь, как бы он сделал в той или иной ситуации. Опытный человек, действительно большой профессионал, который полностью отдается процессу. Тоже стремлюсь к этому.

— Недавно вы уступили ЦСКА-2 в суперлиге. Настрой на них особенный?

— Своим сверстникам не хочется проигрывать, это априори. В этом году это был уже третий матч с армейцами. Первую игру в Кубке — совсем не включились — проиграли с крупным счетом в Москве. Вторую дома забрали и очень хотели выиграть в суперлиге. Могли это сделать, но им чуть больше повезло в концовке. Впрочем, еще будет возможность отыграться.

Не в моем возрасте надо жаловаться на отсутствие отпуска

— В прошлом сезоне вы выиграли чемпионат Единой молодежной лиги ВТБ. В этом сезоне вы последний год можете выступать за «Зенит» — м. Какие цели перед собой ставите в молодежке? Или акцент на суперлигу?

— Акцент пока 100 процентов на суперлигу. Сейчас такая ситуация в академии, что проблематично ротировать игроков между молодежкой и суперлигой. Помимо меня за обе команды могут играть Семен Буринский, Егор Евстафьев, Илья Кривых. Ближе к плей-офф мы подтянемся, будем помогать парням. Хочется выиграть трофей в свой последний сезон в молодежке, показать себя.

— Вы второй раз подряд получили вызов в национальную команду. Уже не так волнительно восприняли это, как летом?

— Спокойнее, чем в первый раз, но такие моменты в любом случае воодушевляют. Пока тренировки на таком уровне не могут быть для меня привычными. Еще совсем недавно национальная сборная была очень и очень далеко, а сейчас я уже часть коллектива. Понимаю, что это большой аванс, но стараюсь делать все, чтобы показать себя.

Если попаду в состав, то постараюсь сделать то, что умею, что просит тренер. Главное — порадовать болельщиков и стараться быть раскрепощенным.

— Видел, что вы дружите с Михаилом Беленицким. Что скажете про его прогресс в УНИКСе?

— Да, все молодые ребята, которые сейчас в сборной, хорошо общаются с Мишей. Мы с ним на одной волне. Мне импонирует его игра, особенно самоотдача в защите. Он одинаково эффективно защищается и против маленьких, и против больших. Есть чему поучиться у него. Еще очень интересно вместе потренироваться с Андреем Лопатиным. При своих габаритах он здорово управляет телом, имеет хороший бросок.

— В конце 2022 года Андрей рассказывал, что провел 38 дополнительных тренировок за 31 день.

— Фанат своей работы. Это круто, но важно понимать, что без этого тяжело в профессиональном спорте.

— А вы занимались индивидуально этим летом?

— После завершения прошлого сезона я индивидуально занимался с Артемом Комогорцевым, который тренировал «Зенит» — м (этим летом вошел в тренерский штаб «Локомотива-Кубань». — Прим. «СЭ»). Плюс иногда удавалось поработать с Бастианом Кадо (французский специалист был личным тренером Руди Гобера, Виктора Вембаньяма, Николя Батюма, Тео Маледона и других звезд сборной Франции. - Прим. «СЭ»). Интересный опыт для меня. Во-первых, у Бастиана необычный подход, во-вторых, надо было общаться на английском.

Потом меня вызвали в сборную U-20, и я поехал туда. Там были двухнедельные сборы, затем товарищеские игры в Сербии. Получается, беспрерывно тренировался весь июнь. В Сербии были классные игры, в том числе сыграли с национальной сборной Анголы. После этих игр пришел вызов в национальную сборную. Как об этом узнал, то уже дома у себя в Березниках сразу начал готовиться к этим сборам. Соответственно, весь июль тоже провел в занятиях со знакомым тренером. Три-четыре индивидуальные тренировки в неделю плюс каждый день тренажерный зал. В августе же был лагерь с национальной командой.

— Получается, что летом остались без отдыха.

— Практически да, но не в моем возрасте на это жаловаться. За лето здорово прибавил во многих компонентах.

— Вы вспомнили товарищеский матч с Анголой, где вы противостояли игроку «Торонто» Бруну Фернанду, который недавно исполнил красивейший постер-данк через Янниса Адетокумбо.

— Выкладывал это видео в своем Telegram-канале, чтобы напомнить, насколько тесен мир. Против Бруну я играл в июне, а сейчас человек берет на постер MVP НБА. В целом мы провели очень интересный матч с Анголой. Мы вели у них на протяжении трех четвертей, но они дожали нас в заключительной десятиминутке. Затем следил за ними в квалификации Олимпийских игр, где Ангола очень достойно смотрелась на фоне Испании.

Михаил Дулкай (справа). Фото БК «Зенит»

Российский игрок входит в топ-10 мок-драфта — это супер

— Как пришла идея вести личный канал?

— Это началось не так давно. Подтолкнули знакомые, которые сказали, что им было бы интересно, если я стал бы публично делиться своими мыслями. Не только про баскетбол, но и про свою жизнь вне корта. В наше время это кажется очень актуальным. При этом я глубоко не погружаюсь в этот процесс. Не хочу, чтобы меня что-то сильно отвлекало от баскетбола.

— У вас там довольно интересные посты про гастрономию.

— Спасибо. Любим с девушкой вкусно поесть. Петербург — мой любимый город, а в нем очень много достойных заведений. Поэтому, пока я здесь живу, хочется взять максимум от этого. Это касается не только кафе и ресторанов, но и многочисленных достопримечательностей. Стараемся в выходные всегда куда-то выбираться. Понятно, что когда мне нужен отдых, то я слушаю свое тело. Но когда есть время и возможность выбраться в новое для себя место и получить определенное развитие, то я всегда выберу такой вариант.

— Ваше место силы в Петербурге?

— Назову три великолепных собора. Казанский, Исаакиевский и Спаса на Крови. Когда оказываешься внутри, то просто поражаешься красоте, пропадает дар речи.

— Кто из баскетболистов круто ведет соцсети, на ваш взгляд?

— С начала сезона смотрю почти каждое видео Ивана Лазарева. Особенно понравился подкаст с Георгием Жбановым. Мне самому было бы интересно поучаствовать в подобной истории. Рассказать свой опыт, услышать мнение коллег. Влад Емченко интересно ведет свой канал. Кстати, мы завели их чуть ли не в один день.

— Следите за нашими ребятами в NCAA?

— Понятно, что сейчас все говорят про Егора Демина. Мы с ним пересекались в юношеских сборных, общались. Затем он уехал в «Реал», и мы иногда переписываемся в соцсетях. Недавно поздравлял его с крутым дебютом за BYU Cougars. Рад за него. Российский игрок входит в топ-10 драфта — это супер. Могу только пожелать, чтобы у него все получилось.

— А что скажете про Владислава Голдина и Виктора Лахина?

— Никогда не общались. Видел хайлайты Голдина, читал про него. Про Лахина особо не попадалось никакой информации. С Даниилом Глазковым в сборной несколько лет хорошо общались, сейчас тоже поддерживаем связь. Он очень сильно раскачался, стал суператлетом. Верю в его потенциал.

— Вы когда-нибудь думали уехать в США и там развивать свои таланты?

— Понятно, что у каждого ребенка, играющего в баскетбол, есть мечта попасть в НБА. Она есть и у меня, но переезд в High School, затем шансы пробиться в NCAA... Никогда не думал об этом всерьез. Хочется закрепиться здесь, стать важным игроком для «Зенита». Дай бог, скоро ситуация с международной изоляцией изменится, и у нас вновь будет возможность играть в еврокубках, на уровне сборных.

Михаил Дулкай (слева). Фото БК «Зенит»

В Пермском крае сильная школа баскетбола

— Из тех ребят, которые играют в России, могли бы выделить топ-3 главных талантов.

— Не хотел бы этого делать. Вдруг какого-то забуду. Отвечу так. Думаю, те молодые парни, которые сейчас в национальной сборной имеют критерии, чтобы добраться до определенного уровня. Так что назову нашу четверочку (помимо Михаила Дулкая, это Лев Свинин, Максим Огарков и Илья Ермаков. — Прим. «СЭ»).

— Егора Рыжова точно не хватает.

— Согласен. Егор — доминант в плане «физики».

— Расскажите про свой баскетбольный путь. Знаю, что вы воспитанник пермской школы баскетбола.

— Да, я из Березников. Очень много игроков из Пермского края сейчас выступает на достойном уровне, у нас сильная школа баскетбола.

— Наслышан. Иван Ухов, вы. Кто еще?

— В суперлиге за «Купол-Родники» выступают Иван Горшков и Дмитрий Куимов. Никита Рябов играет за фарм «Локо». В молодежке «Зенита» сейчас два моих земляка — Дима Чикишев, Тимофеей Сергеев. Возможно, забыл кого-то.

— Кто был вашим первым тренером?

— Михаил Петрович Фролов. Банальная история. Я учился в первом классе, Михаил Петрович пришел к нам на урок и сказал, чтобы я приходил в секцию баскетбола из-за высокого роста. Когда рассказал об этом маме, то она ответила, что тоже думала отдать меня именно к этому тренеру. Так все и началось. Потом нас тренировала Ольга Васильевна Ахметшина. Она всегда работала с девочками, но была вынуждена нас подхватить. Многому у нее научился. И затем я перешел в «Калий-Баскет», где меня тренировал Евгений Геннадьевич Чижов. Оттуда уже переехал в Санкт-Петербург.