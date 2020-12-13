«Локо» не заметил потери Уильямса. Краснодарцы наносят «Зениту» первое поражение в сезоне

Джордан Кроуфорд показал выдающуюся игру в атаке, Реджи Линч — в обороне.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 96:81 (21:21, 21:15, 25:22, 29:23)

«Локомотив-Кубань»: Кроуфорд (23), Кузминскас (20), Линч (16)

«Зенит»: Гудайтис (18), Холлинс (15), Риверс (15)

Судьи: Томаш Травицки (Польша), Станислав Валеев, Артем Лаврухин (оба — Россия).

13 декабря. Краснодар. «Баскет-холл». 1735 зрителей.

В главном матче недели Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на своей площадке уверенно обыграл «Зенит» (96:81). Героями встречи стали американские легионеры краснодарцев Джордан Кроуфорд и Реджи Линч. Первый набрал 11 очков в переломной третьей четверти, а второй записал на свой счет 6 блок-шотов, повторив достижение центрового сборной России и ЦСКА Джоэля Боломбоя. Гости же выглядели откровенно уставшими, провалив вторую половину встречи. Это первое поражение «Зенита» в этом сезоне Лиги ВТБ.

Тяжелая неделя «Зенита»

Оба клуба подошли к этой игре с серьезными проблемами. Команда Хавьера Паскуаля проводила четвертый матч за семь дней. Причем в трех предыдущих встречах им пришлось выложиться по полной: отыграться у УНИКСа с «минус 19», обыграть на выезде «Валенсию» и уступить «Реалу» в напряженной концовке. Интересно, что поражение в Мадриде стало лишь первым гостевым для клуба из Санкт-Петербурга в этом сезоне.

«Локо» выиграл все четыре домашних матча в Лиге ВТБ-2020/21 и был намерен продолжить эту серию. Задачу осложняло отсутствие лидера команды Алана Уильямса. Экс-центровой «Бруклина», который в среднем набирал дабл-дабл (22,1 очка и 13,1 подбора) в октябре и ноябре, выбыл минимум на полгода из-за травмы колена. Без своего ключевого игрока краснодарцы обыграли «Андорру» в Еврокубке, но уступили «Парме» в Лиге ВТБ. В матче с пермским клубом не смог сыграть еще и основной разыгрывающий Мантас Калниетис. К игре с «Зенитом» опытный литовец вернулся в строй и получил много игрового времени. Его дуэль с Кевином Пангосом должна была стать украшением матча, но Паскуаль решил поберечь канадца.

В первой половине Пангос сыграл менее шести минут. Зато игровое время получил Денис Захаров, но своим шансом игрок сборной России не воспользовался. У него не получалось наладить командные взаимодействия, а два его броска со средней дистанции не достигли цели. «Зенит» держался за счет классных действий Артураса Гудайтиса. За 12,5 минуты на паркете литовский центровой набрал 11 очков и 4 подбора. Евгений Пашутин же был вынужден держать на паркете Реджи Линча, но когда американскому большому требовался отдых, то на замену появлялся 17-летний Ярослав Нягу. Россиянин очень хотел показать себя, но, пару раз проиграв позицию Алексу Пойнтрессу, вновь отправился смотреть матч со скамейки запасных.

На других позициях Пашутин также был ограничен в выборе кандидатов на усиление игры. Однако даже в такой ситуации «Локо» не только не отпустил гостей в отрыв, но за счет отличной концовки второй четверти даже получил преимущество. Джордан Кроуфорд обокрал Гудайтиса и забил с фолом через Захарова, а в следующей атаке Станислав Ильницкий реализовал дальний бросок (42:36).

Суперигра Кроуфорда

Во второй половине Пангос вернулся на паркет, но это не принесло дивидендов «Зениту». А вот «Локо» получил огромную поддержку от своих потенциальных лидеров — Кроуфорда и Кевина Херви. Кроуфорд, имеющий за плечами 281 игру в НБА, дважды забил с фолом за минуту, а Херви забросил издали. Преимущество краснодарцев достигло 17 очков. «Зенит» же за 23 минуты допустил 11 потерь — очень много для сверхдисциплинированной команды. К тому же у сине-бело-голубых совсем не пошли дальние броски. Из открытых позиций не забивали даже признанные снайперы Кей Си Риверс (0/5) и Пангос (0/2). Кроуфорд же делал невероятные вещи (11 очков за четверть), показав, ради чего его подписывали этим летом, — 61:43.

Конечно, все болельщики помнили, как в прошлое воскресенье «Зенит» отыгрался у УНИКСа при схожем стечении обстоятельств. Но в этот раз команде из Северной столице банально не хватило сил на мощный ответ. Лидеры клуба выглядели очень уставшими, особенно в защите. Наставник сине-бело-голубых попросил своих игроков перестроиться на зонную защиту, которая требует от обороняющейся команды меньшего количества передвижений. Это сработало. «Зенит» перестал много пропускать и сократил отставание до «минус 9». В последней атаке четверти Остин Холлинс имел возможность забить из-под кольца, но угодил под блок-шот Реджи Линча. Уильямс, наблюдавший за матчем с трибуны, очень эмоционально аплодировал своему партнеру.

В заключительном отрезке «Локо» приспособился играть против «зоны» соперника. Хозяева стали быстро двигать мяч, находя свободных партнеров на периметре. Свободные трехочковые Калиниетиса и Херви стали ярким подтверждением этого (77:62). Особо стоит отметить Линча. Еще в начале третьей четверти он получил четыре фола и вот-вот должен был закончить матч. Но за счет сумасшедшей самоотдачи бывший игрок Университета Миннесоты показал выдающуюся игру в защите (6 блок-шотов — повторение рекорда сезона). Возможно, это была лучшая игра в карьере американца. У «Зенита» не нашлось сил на достойный ответ. Из Краснодара Пангос и компания уезжают с первым поражение в Лиге ВТБ-2020/21.