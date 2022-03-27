УНИКС проиграл в Краснодаре и потерял лидерство. Героем овертайма стал Андрей Мартюк

Молодые игроки «Локомотива-Кубань» внесли большой вклад в победу хозяев.

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«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 101:94 (ОТ 28:22, 19:30, 18:10, 20:23, 16:9)

«Локомотив-Кубань»: Макколлум (30), Барфорд (20), Мотли (12 +12), Мартюк (12 + 9 подборов), Щербенев (12).

УНИКС: Джекири (17 + 13 подборов), Хезоня (17 + 7 подборов + 6 передач), Мэйо (17), Воронцевич (14).

Судьи: Илья Путенко, Ярослав Орешин, Артем Лаврухин (все — Россия).

«Баскет-холл». 3,5 тысячи зрителей.

Перед игрой «Локо» потерял Грега Уиттингтона. Американец только восстановился от травмы, провел отличный матч в Минске (18 очков и 9 подборов), но вновь получил повреждение на тренировке. Также «Локо» по-прежнему не может рассчитывать еще на двух американских игроков — Стэнтона Кидда и Дариуса Томпсона. Первый травмирован, второй находится в Италии. Зато в строй вернулся один из лидеров команды — центровой Джонатан Мотли, не игравший больше двух месяцев.

УНИКС продолжает укрепляться после потери большинства легионеров. На этой неделе казанцы подписали сразу двух игроков «Автодора»: Желько Шакича и Джарона Джонсона. Они оба прилетели в Краснодар и дебютировали за новую команду в первой четверти.

Баскетбольные качели

До дебюта новичков УНИКСа произошло два ярких момента. Хозяева повели 8:4 на старте, но затем пропустили три подряд дальних броска от Андрея Воронцевича (13:8). Бранко Максимович был вынужден брать овертайм, после которого уже «Локо» сделал мощный рывок — 8:0. А затем наступило время Александра Щербенева. Молодой россиянин набрал шесть очков за две минуты, в одном из эпизодов издевательски обыграв опытного Марко Списсу, а в другом спровоцировав на технический фол Вячеслава Зайцева. Отличный отрезок воспитанника клуба, который позволил «Локомотиву» обрести уверенность, а вот УНИКС, наоборот, совершил непривычные для себя пять потерь за 10 минут. Если бы не трехочковый О Джея Мэйо на последних секундах, то «Локо» выиграл бы стартовый отрезок за явным преимуществом.

Во второй четверти картина полностью изменилась. Причем во многом благодаря Мэйо. Опытный американец набрал девять очков за короткий отрезок, а цепкая защита позволила гостям не только выровнять положение, но и выйти вперед. Правда, УНИКС испытывал проблемы на щитах. Если «Локо» исправно набирал очки второго шанса, но подопечные Велимира Перасовича взяли всего два подбора на чужом щите. Но пока один за другим залетали трехочковые в исполнении Артема Комолова и Воронцевича, УНИКС чувствовал себя очень комфортно (52:47).

После большого перерыва маятник вновь качнулся в сторону «Локо». Монти и компания отлично играли в обороне, позволив гостям набрать всего 10 очков за 10 минут. Тут стоит учитывать фактор Марио Хезони. Лидер УНИКСа наконец-то начал брать инициативу на себя, но только один его бросок достиг цели. В остальном звездный хорват мазал. Его же главный конкурент по снайперской гонке — Эррик Макколлум — исправно набирал очки. А смелая игра Джейлена Барфорда и того же Щербенева позволила кубанцам выйти вперед (81:73).

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС — 101:94. Федор Обмайкин, ПБК «Локомотив-Кубань»

Хладнокровие Мартюка

У игроков УНИКСа оставались четыре минуты на спасение, и они сделали все возможное, чтобы спастись. И погоня им удалась. За 40 секунд до сирены Марио Хезоня сократил отставание всего до двух очков — 83:81. В ответной атаке «Локо» совершил потерю, а затем Тони Джекири отправился на линию штрафных. Нигерийский центровой реализовал оба броска, сравняв счет. У кубанцев оставалось 13 секунд для победной атаки, но понадобилось им всего четыре — капитан Станислав Ильницкий вывел свою команду вперед. Впрочем, УНИКСу удалось спастись в оставшееся время — О Джей Мэйо перевел игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка получилась не самой результативной, а вопрос о победителе был открыт до последних секунд. За минуту до сирены Андрей Мартюк забил издали и вывел «Локо» вперед на четыре очка. На это своим попаданием ответил О Джей Мэйо, но в следующей атаке Мартюк, выиграв подбор в нападении, вновь создал для своей команды перевес в три очка.

Воронцевич мог перевести игру во второй овертайм, но его дальний бросок не достиг цели. УНИКС, уступив «Локо» в гостях, пропустил ЦСКА на первую строчку в таблице. Краснодарцы же продолжают борьбу с «Автодором» за четвертое место, которое позволит получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.