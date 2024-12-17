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СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой

Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Анна Седокова и Янис Тимма.
Фото соцсети
Тело бывшего игрока «Химок» и сборной Латвии обнаружили в ночь на вторник в хостеле в центре Москвы.

В ночь на вторник ряд российских СМИ сообщили о трагической смерти в Москве бывшего баскетболиста «Химок» и сборной Латвии Яниса Тимма. 32-летний спортсмен только что пережил развод с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой, ради которой он прервал карьеру в Европе. «Нашли его в хостеле. Рядом телефон, а на заставке фраза «позвоните Анне» и номер телефона», — приводит информацию источника РЕН ТВ. «Предварительно: он покончил с собой после развода, — утверждает Telegram-канал Mash. — Ранее баскетболист вел депрессивные трансляции в соцсетях и выкладывал грустные сторис. В некоторых из них говорилось, что Седакова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить».

Оставьте мою семью!

Официальные комментарии по поводу случившегося от правоохранительных органов и от Анны Седоковой, которой 16 декабря исполнилось 42 года, пока отсутствуют. Пара развелась по инициативе певицы 9 декабря 2024 года, но поддерживала общение. Месяц назад певица вместе с младшим сыном Гектором посетила матч баскетбольной медиалиги, в которой Тимма в составе команды Alikson Team играл против GOATS. После игры Янис взял ребенка на руки, породив слухи о том, что звездные супруги снова воссоединились. В минувший понедельник спортсмен поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав пост с сердечком в соцсетях и архивное видео с утренника Гектора. Артистка отреагировала растроганным эмодзи.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова развелись. Седокова добилась развода с баскетболистом Тиммой. Их брак продержался четыре года

Напомню, что ранее Тимма подвергся травле в Латвии из-за выступления в России. В прибалтийской стране сейчас действует запрет на контракты местных спортсменов с российскими клубами. В заявке Alikson Team (коллектива, амбассадором которого является Седокова) в медиатурнире по баскетболу 3х3 Янис оказался в конце октября, когда приехал в Москву из Европы спасать свой брак. «Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это мое решение, и я в нем не вижу ничего плохого, — отвечал спортсмен на политический хейт. — Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском или русском языках. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время».

Баскетболист и певица познакомились в 2019 году, когда Тимма был игроком подмосковных «Химок» и подавал большие надежды. Пара расписалась в 2020-м — для Седоковой это был третий брак, а Янис из-за новых отношений бросил предыдущую жену с маленьким ребенком. У звездной пары не было совместных отпрысков, но баскетболист взялся опекать трех детей певицы. Младший из них — Гектор — родился в 2017 году вне брака от бизнесмена Артема Комарова. Старшей дочери Алине уже 20 лет. Ее отец — известный украинский футболист Валентин Белькевич. Бывший капитан киевского «Динамо» умер в 2014 году в возрасте 41 года от тромбоэмболии. Развод Белькевича с Седоковой был оформлен еще в 2006-м.

Янис Тимма.
Фото соцсети

Разница в возрасте

Певица и баскетболист познакомились на открытии бара Седоковой в Москве. Тимма сразу же понял, что Анна — девушка его мечты. После вечеринки Янис написал артистке в соцсетях, однако Анна отвечала сухо и изначально не была настроена на знакомство. Однако баскетболист сумел найти подход к даме сердца. На первое свидание Тимма позвал возлюбленную в кино. После просмотра фильма они не хотели расставаться, поэтому отправились еще на один сеанс. В столице России латвиец жил один, хотя официально не был разведен. К моменту начала отношений с Седоковой он уже расстался с женой Саной. Тем не менее бывшая супруга посчитала себя брошенной, а Анну — разлучницей.

«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — писала Сана в соцсетях.

Как бы то ни было, роман между латвийским игроком и украинской певицей развивался стремительно. И разница в возрасте (Тимма младше Седоковой на 10 лет) не стала препятствием для влюбленных. Правда, на спортивной карьере Яниса эти отношения сказались негативно. После развала «Химок» из-за финансовых проблем форвард пытался остаться в России, заключив соглашение с УНИКСом, но потом все-таки уехал за океан в Джей-лигу, где также не сумел найти себя. Из-за работы баскетболисту и певице пришлось жить в разных городах, кроме того, у спортсмена начались финансовые проблемы. Это негативно отразилось на отношениях с Седоковой. Пара расставалась много раз, но затем снова сходилась. До тех пор, пока Анна осенью 2024 года официально не подала на развод.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова. «Она потрясающая. Это все я». Баскетболист Тимма прилетел в Москву, чтобы спасти брак с Седоковой

Мы друг друга буквально съели

«Я честно скажу, что еще не развелась, но мы приняли такое решение, — говорила певица в сентябре 2024 года. — И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот этот брак — его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый».

Тимма в соцсетях писал о разводе так: «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует». Тем не менее в октябре Янис прервал выступления за испанский «Обрадойро» и приехал в Москву, чтобы спасти свой брак. Казалось, что у него это получается — бывший игрок сборной Латвии начал выступать за команду медиалиги, с которой связана его супруга, в соцсетях появлялись совместные фото звездной пары. Однако 9 декабря стало известно, что супруги развелись через суд.

Янис Тимма.
Фото БК «Химки»

Mash уверяет, что Тимма долгое время жил за счет певицы, что было одной из причин конфликтов. В 2021 году Седокова рассказала, что во время игры за «Химки» ее супруг год не получал зарплату, и Анна одна тянула семью. Затем Янис перешел в казанский УНИКС. Деньги появились, но ссоры продолжились. «Мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей, — рассказывала певица. — Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома... Мне было плохо, а ему — нормально... Мы друг друга буквально съели...»

В марте нынешнего года после разрыва с теннисисткой Ариной Соболенко ушел из жизни в Майами экс-хоккеист сборной Белоруссии и перспективный тренер Константин Кольцов. 42-летний спортсмен, бросивший ради Соболенко свою предыдущую семью, упал с балкона отеля St.Regis Bal Harbour.

Баскетбол
БК Химки
Янис Тимма
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