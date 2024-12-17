Тело бывшего игрока «Химок» и сборной Латвии обнаружили в ночь на вторник в хостеле в центре Москвы.

В ночь на вторник ряд российских СМИ сообщили о трагической смерти в Москве бывшего баскетболиста «Химок» и сборной Латвии Яниса Тимма. 32-летний спортсмен только что пережил развод с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой, ради которой он прервал карьеру в Европе. «Нашли его в хостеле. Рядом телефон, а на заставке фраза «позвоните Анне» и номер телефона», — приводит информацию источника РЕН ТВ. «Предварительно: он покончил с собой после развода, — утверждает Telegram-канал Mash. — Ранее баскетболист вел депрессивные трансляции в соцсетях и выкладывал грустные сторис. В некоторых из них говорилось, что Седакова променяла их любовь на деньги и что он не хочет больше жить».

Оставьте мою семью!

Официальные комментарии по поводу случившегося от правоохранительных органов и от Анны Седоковой, которой 16 декабря исполнилось 42 года, пока отсутствуют. Пара развелась по инициативе певицы 9 декабря 2024 года, но поддерживала общение. Месяц назад певица вместе с младшим сыном Гектором посетила матч баскетбольной медиалиги, в которой Тимма в составе команды Alikson Team играл против GOATS. После игры Янис взял ребенка на руки, породив слухи о том, что звездные супруги снова воссоединились. В минувший понедельник спортсмен поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав пост с сердечком в соцсетях и архивное видео с утренника Гектора. Артистка отреагировала растроганным эмодзи.

Напомню, что ранее Тимма подвергся травле в Латвии из-за выступления в России. В прибалтийской стране сейчас действует запрет на контракты местных спортсменов с российскими клубами. В заявке Alikson Team (коллектива, амбассадором которого является Седокова) в медиатурнире по баскетболу 3х3 Янис оказался в конце октября, когда приехал в Москву из Европы спасать свой брак. «Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это мое решение, и я в нем не вижу ничего плохого, — отвечал спортсмен на политический хейт. — Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском или русском языках. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время».

Баскетболист и певица познакомились в 2019 году, когда Тимма был игроком подмосковных «Химок» и подавал большие надежды. Пара расписалась в 2020-м — для Седоковой это был третий брак, а Янис из-за новых отношений бросил предыдущую жену с маленьким ребенком. У звездной пары не было совместных отпрысков, но баскетболист взялся опекать трех детей певицы. Младший из них — Гектор — родился в 2017 году вне брака от бизнесмена Артема Комарова. Старшей дочери Алине уже 20 лет. Ее отец — известный украинский футболист Валентин Белькевич. Бывший капитан киевского «Динамо» умер в 2014 году в возрасте 41 года от тромбоэмболии. Развод Белькевича с Седоковой был оформлен еще в 2006-м.

Янис Тимма. Фото соцсети

Разница в возрасте

Певица и баскетболист познакомились на открытии бара Седоковой в Москве. Тимма сразу же понял, что Анна — девушка его мечты. После вечеринки Янис написал артистке в соцсетях, однако Анна отвечала сухо и изначально не была настроена на знакомство. Однако баскетболист сумел найти подход к даме сердца. На первое свидание Тимма позвал возлюбленную в кино. После просмотра фильма они не хотели расставаться, поэтому отправились еще на один сеанс. В столице России латвиец жил один, хотя официально не был разведен. К моменту начала отношений с Седоковой он уже расстался с женой Саной. Тем не менее бывшая супруга посчитала себя брошенной, а Анну — разлучницей.

«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — писала Сана в соцсетях.

Как бы то ни было, роман между латвийским игроком и украинской певицей развивался стремительно. И разница в возрасте (Тимма младше Седоковой на 10 лет) не стала препятствием для влюбленных. Правда, на спортивной карьере Яниса эти отношения сказались негативно. После развала «Химок» из-за финансовых проблем форвард пытался остаться в России, заключив соглашение с УНИКСом, но потом все-таки уехал за океан в Джей-лигу, где также не сумел найти себя. Из-за работы баскетболисту и певице пришлось жить в разных городах, кроме того, у спортсмена начались финансовые проблемы. Это негативно отразилось на отношениях с Седоковой. Пара расставалась много раз, но затем снова сходилась. До тех пор, пока Анна осенью 2024 года официально не подала на развод.

Мы друг друга буквально съели

«Я честно скажу, что еще не развелась, но мы приняли такое решение, — говорила певица в сентябре 2024 года. — И оно, конечно, такое на самом деле сложное. Но оно уже зрело где-то полтора-два года даже. Мы все время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что все. Как я ему сказала: «Слушай, вот этот брак — его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если все будет хорошо, сделаем новый».

Тимма в соцсетях писал о разводе так: «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует». Тем не менее в октябре Янис прервал выступления за испанский «Обрадойро» и приехал в Москву, чтобы спасти свой брак. Казалось, что у него это получается — бывший игрок сборной Латвии начал выступать за команду медиалиги, с которой связана его супруга, в соцсетях появлялись совместные фото звездной пары. Однако 9 декабря стало известно, что супруги развелись через суд.

Янис Тимма. Фото БК «Химки»

Mash уверяет, что Тимма долгое время жил за счет певицы, что было одной из причин конфликтов. В 2021 году Седокова рассказала, что во время игры за «Химки» ее супруг год не получал зарплату, и Анна одна тянула семью. Затем Янис перешел в казанский УНИКС. Деньги появились, но ссоры продолжились. «Мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей, — рассказывала певица. — Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома... Мне было плохо, а ему — нормально... Мы друг друга буквально съели...»

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