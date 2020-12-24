Одно из открытый нынешнего сезона в Единой лиге Антон Астапкович рассказал перенесенном коронавирусе и любимом игроке в НБА.

Форвард сборной России Антон Астапкович стал одним из героев первой части сезона Единой лиги ВТБ-2020/21. Игрок «Нижнего Новгорода» набрал 34 очка в победном матче с «Химками», став лишь шестым россиянином, которому удалось набрать 30+ в одной игре Лиги ВТБ, а затем и 25 очков в игре с «Зеленой Гурой». В конце октября «НН» ушел на карантин, когда почти весь состав заразился коронавирусом. Астапкович тяжело преодолевал болезнь, но, вернувшись на паркет после долгого перерыва, вновь стал одним из лучших. Его 18 очков и 4 передачи позволили подопечным Зорана Лукича обыграть «Енисей» и закрепиться на втором месте в чемпионате (пять побед в шести играх).

В интервью «СЭ» Астапкович рассказал о любимом игроке в НБА, работе с Лукичем, периоде игры в ЦСКА и дружбе с Сергеем Таракановым.

Последствия коронавируса до сих пор ощущаются

— Вы пропустили длительный период из-за коронавируса. Тяжело было возвращаться на паркет?

— Тяжеловато. Еще остались последствия болезни. Три недели я просто был на карантине, потом у меня начались проблемы с давлением. Как мы потом выяснили, это распространенная история среди спортсменов. Две-три недели после выздоровления преследовали головные боли и слабость. В этом состоянии надо было еще тренироваться. Конечно, не полноценные занятия, а более втягивающие, но все равно было не по себе.

— Как сейчас себя чувствуете?

— Более-менее. Но все равно где-то может прострелить, могу быстрее обычного устать... После летнего отдыха, когда ты месяц не тренируешься в привычном режиме, тяжело вернуться на свой уровень. А тут еще наложилась неприятная болезнь, нет времени вкатиться, надо сразу выходить на паркет в матчах и показывать результат.

— В «НН» почти все игроки переболели коронавирусом?

— У нас в один момент заболело 11 человек. Надеемся, что повторных случаев ни у кого не будет и мы сможем доиграть сезон без потерь. Хотя сейчас такое время, что нельзя ничего загадывать.

— Нынешний ростер «НН» сильнее, чем в прошлом году?

— Тяжело судить. Прошлый сезон мы не доиграли до конца, а в этом — еще не дошли до его середины. Единственное, могу отметить — каждый год у нас очень тщательно подбираются легионеры. В первую очередь руководство и тренерский штаб смотрят на человеческие качества игрока, его умение, способности. Поэтому они оценивают, как игрок впишется в коллектив, как с ним будут взаимодействовать другие баскетболисты и что нового он сможет нам дать. Так что из года в год у нас получается очень дружная команда, которая сражается в каждом матче.

Наши лидеры — Бабурин и Лукич

— В этом году широкая общественность узнавала вас как человека, способного быть лидером команды Единой лиги ВТБ. Как вы себя ощущаете в этой роли?

— Честно могу сказать, что я не считаю себя лидером. Когда меня не было, то команда и без меня отлично справлялась. Возьмем недавний матч с «Астаной» — пять человек набрали больше десяти очков, в следующей игре в Лиге чемпионов с венгерским «Фалко» — шесть. А у меня в этих играх не все было красиво со статистикой. Так что лидерами я бы назвал людей, которые ведут нас за собой. Это капитан Евгений Бабурин и тренер Зоран Лукич.

— В первую очередь своему прогрессу вы обязаны Лукичу, который в свое время дал вам шанс раскрыть свой талант? Все-таки в ЦСКА вы практически не получали игровую практику...

— Можно очень долго рассуждать, почему у меня не получилось заиграть в армейском клубе и почему удалось закрепиться в «НН». Это тема отдельного разговора. Если говорить конкретно про Зорана, то он дает шанс, и только от тебя зависит, реализуешь ты его или нет. Да, он дал мне огромные навыки, я их воспринял и постарался реализовать. Но не всем это удается. Бывают, что люди уходят из нашей команды в разгар сезона, не выдерживают давления.

— Вы уже не первый год живете в Нижнем Новгороде. Как вам город, его атмосфера?

— Не сильно успеваю задумывать о городе, хотя летом здесь и получается отлично провести время. Но с нашим безумным графиком не могу сказать, что часто получается выбраться в центр. Если говорить в целом, то мне нравится Нижний. Он спокойный, размеренный, нет такой суеты, как в Москве.

— Команда делит арену с хоккейным клубом. Комфортно играть на этой площадке, не слишком холодно?

— Сейчас мы редко там играем из ковидных ограничений. Только на предыдущем матче нам разрешили присутствие 30 процентов зрителей, поэтому сейчас нет необходимости брать большую хоккейную арену. Но когда мы там играли постоянно, то не могу сказать, что мы испытывали какой-то дискомфорт. Болельщики грели нас. (Смеется.)

Очень нравился Дуэйн Уэйд

— Мы затронули тему ЦСКА, с которым вы выиграли Евролигу-2015/16. Кто из того состава армейцев поражал больше всего? В плане самоотдачи, природного таланта?

— В ЦСКА на каждой позиции выступают лучшие из доступных игроков на европейском рынке. Из тех, с кем я играл, про каждого могу что-то сказать. Все здорово дополняли друга, но больше всего выделил бы Витю Хряпу. Он очень крут на площадке, прост в общении, все по делу.

<br />

— Думал, что назовете Милоша Теодосича или Нандо Де Коло...

— А почему вы хотите услышать про иностранцев? Давайте поговорим про русских игроков.

— В столичном клубе вы больше всего общались с Михаилом Кулагиным, Иваном Лазаревым и Павлом Коробковым? Сейчас на связи?

— Не могу сказать, что в каждодневном режиме. Достаточно много времени прошло с тех пор. Конечно, мы можем друг другу написать в любой момент, спросить, как дела, но сейчас это нечасто происходит.

— В ЦСКА вы выделялись невероятным прыжком. Сейчас это результат улучшился?

— Честно, я не знаю. Такими вещами давно не занимаюсь. Лет десять назад замерял, когда был еще совсем молодым.

— Ваш агент — знаменитый в прошлом игрок Сергей Тараканов. Часто советуетесь с ним по баскетбольным вопросам?

— Конечно. Часто списываемся, созваниваемся. Не только по баскетбольным делам, но и по личным. У нас дружеские отношения, открытые. Точно не в формате «агент — клиент». Это здорово.

— Есть мечта сыграть на Олимпиаде-2021?

— Думаю, любой игрок мечтает об этом. Почему нет? Другой вопрос, состоятся ли Игры в Токио.

— Стартовал новый сезон НБА. Следите за лигой? Есть любимая команда, игрок?

— Достаточно внимательно слежу за НБА. Если мы углубимся в тему, то я могу рассказать про каждую команду Лиги, за кем интересно смотреть. Любимой команды сейчас нет, пожалуй, чуть больше слежу за «Голден Стэйт». Раньше симпатизировал «Майами».

— Времен трио Леброна, Уэйда и Боша?

— Мне очень нравился Дуэйн Уэйд. Примерно с 2006 года я внимательно за ним следил, после того как впервые увидел его по телевизору.

<br />

— Кого из европейцев бы выделили?

— Лука Дончич — феномен нашего времени. Очень интересно посмотреть, как он проявит себя в этом сезоне.