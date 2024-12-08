MVP ноября Лиги ВТБ отмечает отличную атмосферу в раздевалке «Зенита» и надеется, что Хантер избежал серьезной травмы.

Единая лига ВТБ

«Зенит» — ЦСКА — 82:78 (21:21, 25:18, 18:24, 18:15)

«Зенит»: Бэйкон (20 + 5 подборов), Мун (20 + 5 передач), Пойтресс (10 + 5 подборов), Хантер (10).

ЦСКА: М'Бай (18 + 12 подборов), Тримбл (15), Джекири (13 + 6 подборов), Уэйр (13).

КСК «Арена». 6563 зрителей.

Баскетбольному «Зениту» удалось сравняться с ЦСКА по количеству побед в регулярном сезоне Лиги ВТБ после успеха в очном матче в Санкт-Петербурге. Игра в Северной столице запомнилась прекрасной атмосферой в зале (все билеты были проданы в 20-х числах ноября), а также множеством дуэлей самых ярких исполнителей турнира. У ЦСКА в атаке высокую эффективность показали Амат Мбай и Мело Тримбл, а вот звездный новичок армейцев Алекса Аврамович не смог показать свои лучшие качества. Во многом из-за жесткого сопротивления Георгия Жбанова, который персонально работал против игрока сборной Сербии («Он набрал всего пять очков и ни одного, когда против него защищался я. Так что я выиграл эту дуэль», — отметил после матча российский защитник). Главным же скорерами сине-бело-голубых вновь стали Дуэйн Бэйкон и Ксавьер Мун, на двоих набравшие 40 очков своей команды. Причем американцам удалось выдать великолепную концовку, забив решающие броски.

Отметим, что перед началом матча недели Мун получил приз MVP ноября. В прошлом месяце экс-игрок «Клипперс» набирал 13,7 очка, 4 передачи, 3,8 подбора, 1,7 перехвата и 16,5 балла эффективности. «Зенит» же выиграл шесть матчей из шести, а после игры с ЦСКА победная серия подопечных Чави Паскуаля выросла до 10 матчей.

Жбанов великолепно действовал в дуэли с Аврамовичем

— Вы выиграли 10 матчей подряд. Команда набрала оптимальный ход? — вопрос «СЭ» Ксавьеру Муну.

— Мы постепенно сыгрываемся, гораздо лучше стали чувствовать друг друга на паркете. Все-таки летом команда серьезно обновилась, нам нужно было время, чтобы найти свой ритм.

— Какие испытываете чувства от победы над действующим чемпионом?

— Важно было реабилитироваться за поражение в Москве. У «Локо» мы уже взяли реванш, теперь важно было обыграть и ЦСКА, догнав их в турнирной таблице (у обоих коллективов по 15 побед. — Прим. «СЭ»). При своих болельщиках, которые полностью заполнили арену. С такой поддержкой мы показали вдохновенную игру с тяжелым соперником.

— За всю игру всего четыре потери.

— Мы дорожили мячом, старались доводить каждую атаку до логического завершения. Дуэйн очень здорово сыграл в концовке, другие наши ребята. Казалось, что всю игру мы были впереди, но у соперника постоянно получалось возвращаться в игру. В четвертой четверти они даже вышли вперед, но мы довольно быстро вновь вернули себе преимущество.

— Георгий Жбанов очень здорово противостоял Алексе Аврамовичу.

— Жора наш лучший защищающийся игрок. В этой дуэли с Алексой он действовал великолепно, очень старался, и в итоге лидер ЦСКА закончил игру с гораздо более низкими показателями, чем обычно (5 очков, 2 передачи и 1 потеря).

— «Зенит» был вынужден играть почти всю вторую половину без Винса Хантера.

— Да, хочется пожелать здоровья Винсу. Надеюсь, что травма окажется не серьезной и мы скоро увидим его на паркете. Он очень важный игрок для нас.

Фото Global Look Press

Было бы интересно сыграть в Матче звезд

— Перед игрой с ЦСКА вам вручили приз MVP ноября. Что для вас это значит?

— Мне очень приятно такое признание, но в первую очередь это заслуга моих партнеров по команде, доверия тренерского штаба. Без них я бы не показал такую высокую эффективность. Мне очень нравится, какой у нас собрался коллектив.

— 18 декабря вам также играть дома с УНИКСом.

— Надеюсь, что вновь будет полный зал болельщиков. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие. Наши фанаты — наше огромное преимущество.

— Чави Паскуаль признался, что по всем параметрам матч с ЦСКА был уровня Евролиги.

— Жаль, что в этом году у нас нет возможности выступать в этом турнире. Думаю, мы бы были конкурентоспособны.

— В феврале в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Хотели бы принять в нем участие?

— Да, мне было бы это интересно.