ЦСКА забросил 18 трехочковых и победил чемпиона. Нокаут в Москве

В центральном матче января в Единой лиге ЦСКА уверенно дома обыграл петербургский «Зенит», одержав 22-ю победу подряд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Зенит» — 100:80 (23:24, 20:19, 33:25, 24:12)

Ц: Уэйр (27), Швед (25 + 16 передач), Давидовац (18)

З: Хоумсли (20), Эртель (17 + 10 передач)

Пятница подарила болельщикам главный матч не только игровой недели, а и всего месяца, если не больше — действующий чемпион Единой лиги «Зенит» приехал в гости к безоговорочному лидеру нынешнего сезона ЦСКА. Встречи этих команд за последние пару сезонов стали главной вывеской турнира.

Все, конечно, сразу вспомнят финальную серию в прошлом году, когда петербуржцы выбрались из положения, казавшегося безнадежным, и прервали гегемонию красно-синих на внутренней арене. Но и до, и после этого между ЦСКА и «Зенитом» на паркете проскакивали искры. А шикарный матч за Суперкубок в сентябре только укрепил репутацию этого соперничества как самого принципиального в чемпионате.

Бомбардиры против чемпионов

Кстати, еще до того «Зенит» убедительно обыграл армейцев на предсезонном Кубке Кондрашина и Белова, а те вернули должок уже в регулярном чемпионате, победив в Петербурге. Да и вообще ЦСКА в текущем сезоне Единой лиги еще никому не проигрывал.

В трех последних матчах армейцы добирались до гроссмейстерской сотни набранных очков, а всего таких игр у них в активе больше половины, ровно дюжина. При этом только в четырех играх команда Эмиля Райковича не набирала хотя бы 90 очков, последняя такая датировалась началом ноября.

У «Зенита» поступь явно не чемпионская. Петербуржцы мало того, что не могут похвастать такой же ураганной результативностью, так еще и потерпели уже пять поражений в «регулярке». Последнее из которых случилось буквально за четыре дня до принципиальной битвы с ЦСКА: прибыв в Москву, сине-бело-голубые внезапно позволили МБА затянуть себя в напряженную концовку и не выплыли. Поэтому настроение у них было далеко от идеала.

Настрой «Зенита»

Впрочем, настрой на матч у «Зенита», как выяснилось, был шикарный. Уже за первую минуту они добыли перевес 5:0 благодаря попаданию Томпкинса и «трешке» Хоумсли. А к середине четверти отрыв гостей стал двузначным. В эти минуты петербуржцы, у которых выделялся Карасев, били ЦСКА его же оружием — мячи летели в корзину один за другим с убийственной эффективностью, тогда как армейцы мазали даже на штрафных. Вдобавок даже присутствие Милутинова на площадке не мешало «Зениту» в дебюте доминировать на щитах. А Эртель в созидании превосходил Шведа.

Конечно, долго так продолжаться не могло. ЦСКА взорвался и выдал рывок 9:0. Результативные перехваты Ухова и Милутинова, дальнее попадание Шведа уже после тайм-аута Чави Паскуаля, и разрыв стал минимальным. Атакующая игра гостей развалилась, и Жан-Шарль из «краски» под занавес первой четверти впервые вывел москвичей вперед.

Во второй раз это произошло уже в середине второй 10-минутки после пяти подряд очков от Милутинова. До этого на площадке на протяжении нескольких минут защита доминировала над нападением. Но «Зенит» быстро восстановил статус-кво «трехами» Эртеля и Карасева. Впрочем, у армейцев разыгрался Швед, и концовка первой половины прошла на качелях. Лидировали то одни, то другие, а в итоге к перерыву на табло воцарилось равновесие — 43:43. Все самое интересное было впереди.

Уэйр плюс Швед

В начале же третьей четверти «Зенит» на продолжительный отрезок потерял Карасева, которому случайно наступил на ногу в защите Швед. На площадке же игра началась идентично первой половине — с пяти подряд очков «Зенита», все их набрал Эртель. Но тут же ЦСКА ответил дальними бросками Давидоваца и Уэйра, который вступил с французским диспетчером соперников в настоящую перестрелку, попав за четыре минуты пять «трешек» подряд. Настоящее Уэйр-шоу! Не менее велик был в эти минуты и Швед — добыл дабл-дабл, оформив семь результативных передач подряд.

При всем при этом «Зенит» держался от соперника на расстоянии удара, тоже исправно набирая очки. За это отвечали Уимбуш и Хоумсли. Впрочем, магия Шведа, продолжавшего поставлять передачи, да еще и попавшего издали, позволила теперь уже ЦСКА повести с двузначным отрывом. Гости ответили роскошным аллей-упом Эртеля и Соломона.

Добытое преимущество позволило ЦСКА комфортно чувствовать себя в решающие минуты. Райкович даже дал отдохнуть всем лидерам, включая Шведа. Вернувшись, он помог команде не подпустить петербуржцев на критическое расстояние — он, Уэйр и Давидовац продолжили бомбить кольцо издали, и перевес вырос до «+20». Всего хозяева забросили 18 трехочковых — феноменальный результат! «Зенит» не опускал рук и боролся до конца, но из московского выезда возвращается с пустыми руками. А армейцы под сирену выбили очередную сотню руками Уэйра.