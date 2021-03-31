Президент ЦСКА — о прекращении сотрудничества с лучшим снайпером команды и тяжелом отрезке сезона.

Во вторник определились еще четыре участника плей-офф Евролиги. К «Барселоне» присоединились ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Милан» и «Фенербахче». За два тура до конца армейцы занимают второе место и имеют хорошие шансы получить преимущество своей площадки в четвертьфинале (надо остаться в топ-4). Такие результаты заслуживают большого уважения, учитывая проблемы столичного клуба в этом сезоне. В первую очередь речь про травму ключевого центрового Николы Милутинова и конфликт главного тренера Димитриса Итудиса и лучшего снайпера Евролиги Майка Джеймса. Похоже, последняя сага подошла к концу. На этой неделе игрок был отстранен от игр, а сейчас должны начаться переговоры о прекращении сотрудничества с 30-летний американцем. Об этом «СЭ» рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Я вижу «Зенит» долгосрочным проектом Евролиги

— Победа над «Зенитом» в евролиге имеет особое значение в свете последних новостей?

— Учитывая все проблемы, которые были перед игрой, в первую очередь этот матч был важен с точки зрения командного духа, веры команды в себя. У нас тяжелый отрезок. В субботу был матч с УНИКСом, во вторник — с «Зенитом», а в пятницу уже играть с «Химками». Так что продолжаем работать вместе. Главное, что команда является единым целым.

Если говорить про «Зенит», то команда из Санкт-Петербурга проводит великолепный сезон. Понимаю, что ожидания у жителей Северной столицы от клуба очень велики, но, мне кажется, поддерживая команду надо оставаться реалистами. Тот факт, что «Зенит» претендует на участие в плей-офф в своем втором сезоне в Евролиге, — это уже очень круто. Прошлый сезон Евролиги, который не был доигран, многому научил и руководство, и менеджмент сине-бело-голубых. Были сделаны правильные шаги по селекции, приглашению тренера. Я вижу «Зенит» долгосрочным проектом Евролиги. И город этого достоин, и клуб серьезный.

— Майкл Эрик — пожалуй, главный герой матча с «Зенитом», Иффе Лундберг — был одним из лучших. Удивлены, что они так быстро влились в новую команду?

— Мы знали, что подписываем двух сильных игроков. Эрик действительно провел суперматч. Помог подборами, очками, энергией в защите. Лундберг получает все больше и больше игрового времени. Иффе дебютировал за нас в игре с «Олимпиакосом» и сразу показал свои лидерские качества (13 очков, 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, — «СЭ»). Тогда была велика эмоциональная составляющая, он еще не ощутил давления большого клуба. Потом стало тяжелее, но мне кажется, что Иффе постепенно находит себя в схемах Итудиса, понимает, как играть с партнерами. С «Зенитом» он отлично действовал в интересах команды. При этом и все остальные здорово сыграли в Санкт-Петербурге.

— Можно сказать, что решение по Джеймсу сплотило коллектив?

— Мы хорошо выглядели и в субботу, когда играли с УНИКСом. Сыграли от защиты. Наверное, это была одна из лучших игр ЦСКА в сезоне по организации. Игра с «Зенитом» тоже была близка к идеальной. При этом, не совсем корректно говорить, что команда сплотилась от одного какого-то действия.

Не хочу делать из Майка демона

— Что дальше будет с Джеймсом?

— Ждем агента игрока. До этой встречи никакой конкретики сказать не могу. Будем разговаривать. Не факт, что уже сегодня будут достигнуты какие-то договоренности, это может быть длительным процессом.

— Вы опытный менеджер, принимающий решения в одном из лучших клубов Европы. Ранее вы сталкивались с настолько проблемными игроками?

— Много было разных ситуаций, не хотел бы вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что это один из двух самых сложных сезонов в моей карьере. Первый — когда мы меняли тренера Душко Вуйошевича в середине сезона. Тогда мы вышли в топ-16 Евролиги, но смогли выиграть чемпионат России. Сейчас мы в игре и могу лишь повторить, что мы остаемся единым коллективом.

Я не хочу искать виноватых в этой истории, не хочу делать из Майка Джеймса демона. Он отличный баскетболист. Просто все, что происходило в последнее время, стало неразрешимым конфликтом. И к большому сожалению, он не решаем. Мы контролировали эту ситуацию в ручном режиме, но делать это бесконечно — неправильно. Это был длительный конфликт, и вот такой итог. Что будет дальше, посмотрим.

— С кем бы хотели встретиться в плей-офф Евролиги?

— Сложный вопрос. Мне кажется, что в оставшихся турах выиграют те, кто должен выиграть. Команды уже не имеют права на ошибку и побеждать будут фавориты. Поэтому предсказать что-то сложно. Если вновь попадется «Баскония», то останется только улыбнуться. Это будет самая популярная пара в истории Евролиги. Но это может быть кто угодно. «Реал», «Фенербахче», «Зенит»... Главное, что мы вышли в плей-офф и это здорово.

— Главные, сложности с которыми вы сталкиваетесь в ковидный сезон в Евролиге?

— Основная проблема — это анализы, огромный документооборот, сложности с перелетами, гостиницами, отсутствие зрителей. Но это касается всех команд, говорить, что нам тяжелее, чем остальным, нельзя. Этот сезон, как говорят в НБА, будет с галочкой. Особый, ковидный сезон. Вы сами видите, что команды, которые очень зависят от своих болельщиков — «Маккаби», «Фенербахче», «Жальгирис» — фактически потеряли преимущество своего паркета. Мы счастливы, что можем допускать зрителей на трибуны. Сначала было 25%, сейчас 50%, в Санкт-Петербурге уже 75 процентов. При этом все клубы постепенно приспособились к новой реальности и сейчас проходят хорошую школу. Надеемся, что этот опыт в будущем не понадобится.