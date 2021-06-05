«Последние два года ЦСКА не так силен, как раньше. У УНИКСа есть шансы»

Василий Карасев — о финале Единой лиги и шансах сборной в олимпийской квалификации.

В субботу состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. В столицу Татарстана действующие чемпионы приезжают после неудачного «Финала четырех» в Кельне. Баскетболисты же УНИКСа последний раз выходили на паркет в официальном матче 23 мая — почти две недели назад. Поможет ли это хозяевам или, наоборот, сыграет на пользу армейцам? Сможет ли Айзейя Кэнан показать свою лучшую игру в финале? Остановит ли лучший защищающийся регулярного сезона Джон Браун атакующий потенциал ЦСКА? Смогут ли Шенгелия, Клайберн и Хэкетт выдать такую же классную серию, как в полуфинале с «Зенитом»? Хочется надеяться, что этот финал будет захватывающим.

Верит в это и двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, лучший тренер Лиги ВТБ сезона-2015/16, а ныне наставник курского «Динамо» Василий Карасев. В интервью «СЭ» именитый специалист также рассказал о работе в женском баскетболе и перспективах национальной команды в олимпийской квалификации.

Несменяемость чемпиона тормозит развитие, но какие претензии могут быть к ЦСКА?

— ЦСКА и УНИКС — объективно две сильнейшие команды турнира или хотелось бы увидеть в финале «Зенит»?

— Понятно, что «Зениту» не повезло. Команда заняла первое место в регулярке, но это не помогло избежать серии с действующим чемпионом до финала. В каком бы состоянии ни был ЦСКА, это — ЦСКА. Так что для клуба из Санкт-Петербурга это злой рок. По-хорошему, эти команды должны были сыграть другом с другом в финале. Но это не принижает заслуг УНИКСа. Они молодцы, использовали свои шансы, показывали качественный баскетбол в течение сезона. Пройдет немного времени, и все забудут, кто был больше достоин финала, кто был травмирован. Останется только результат.

Думаю, что финальная серия будет интересной. ЦСКА сейчас не в своей оптимальной форме, что и подтвердил «Финал четырех» Евролиги. У УНИКСа есть шансы, хотя в составе ЦСКА собраны бойцы. Они будут бороться в каждом матче.

— Последние годы финальные серии разочаровывали, когда соперники ЦСКА уже выполняли задачу на сезон и не очень сильно сопротивлялись в последних матчах сезона.

— Думаю, в этот раз будет другая история. Знаю, что в Казани давно хотят выиграть золото Единой лиги ВТБ, каждый год формируют очень крепкую команду. Плюс ЦСКА сами дали соперникам поверить в себя. Последние два года они не так сильны, как раньше. С Де Коло, Родригесом, Хайнсом, Хряпой, Теодосичем, Кауном это была команда на голову выше всех. Проигрывали один матч за весь сезон, и то когда приезжали на выезд полурезервным составом. Сейчас такого нет. Да, и баскетболисты УНИКСа играют дома, подкопили силы за последние две недели.

— Отсутствие Джордана Моргана может оказаться решающим для УНИКСа?

— Не думаю. У ЦСКА тоже нет основного центрового, они не так часто играют в пост. Так что это не ключевая проблема.

— Вообще, несменяемость чемпиона не тормозит развитие турнира?

— Тормозит. Но какие претензии могут быть к ЦСКА? У них есть серьезный бюджет, которым они эффективно распоряжаются. «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит» в разные годы пытались навязать им конкуренцию, но не получилось. ЦСКА слишком превосходил всех. Повторюсь, в последние два года такой разницы между ЦСКА и остальными нет. Особенно это касается «Зенита» и «Химок». Жаль, что подмосковный клуб не смог правильно распорядиться тем бюджетом, который был у них последние 5-6 лет. А сейчас и вообще могут не заявиться на следующий сезон.

Будем надеяться, чтобы «Химки» не развалятся

— Верите, что «Химки» все-таки выйдут из этого кризиса?

— Я хочу верить в это. У нас и так очень мало российских клубов, которые выступают в Единой лиге ВТБ. Терять «Химки» совсем не хочется. Будем надеяться и держать кулаки, чтобы клуб продолжил функционировать и не развалился. Правда, бюджет наверняка будет значительно меньше, чем в последние годы.

— В целом довольны, как сложился ваш первый сезон во главе «Динамо»?

— Те задачи, которые ставились перед нами, были выполнены. По ходу сезона мне пришлось возглавить команду. Понятно, что в женском баскетболе есть УГМК. Они сильны, как ЦСКА образца 2015-2019 года. С ними очень сложно бороться, за весь сезон у них почти нет поражений. Хотя в каких-то матчах мы навязывали им достойную борьбу. Постараемся в следующем сезоне сыграть заметно лучше.

— В «Динамо» вернулись Ксения Левченко и Наталья Анойкина, подписали Аделину Абайбурову. Будете делать ставку на российских игроков?

— У нас будет четыре иностранки, остальные — русские игроки. В женском баскетболе россиянки на хорошем европейском уровне. Если им давать игровое время, то они могут очень здорово себя проявить. Так что это абсолютно правильная политика клуба.

— Почувствовали отличия работы с женщинами и мужчинами?

— Отличия есть, но они минимальные. Главное — найти с игроками общий язык, каждый день пытаться сделать их лучше. Так что я не почувствовал какого-то дискомфорта в этом переходе.

У Сергея выбиты два пальца, сезон доигрывал через боль

— Мужская сборная начала подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится с 29 июня по 4 июля в Сплите. Ваш сын Сергей Карасев не попал в расширенную заявку. В чем причина?

— У него травма. Надо лечить два пальца, они выбиты, надо согнуть. Сезон доигрывал через боль, поэтому лето надо посвятить восстановлению.

— Как думаете, Тимофей Мозгов и Дмитрий Кулагин еще могут помочь сборной?

— Мозгов уже начал набирать форму к концу сезона. Если колено не будет его беспокоить, то он точно не будет лишним в Хорватии. По Кулагину больше вопросов. Я не знаю, что он делал весь сезон. Тренировался индивидуально или нет. В каких он кондициях. Все-таки год без баскетбола — это серьезно. С другой стороны, он долго играл на высоком уровне. Если будет физически готов, то поможет.

— А что думаете насчет отсутствия в команде Никиты Михайловского? Он пока не готов помогать национальной сборной?

— Мое мнение — он просто пересидел в «Автодоре». У него идет развитие, но не так быстро, как хотелось бы. Он выдает одну классную игру, потом три невзрачных. В Саратове играет много легионеров, он далеко не первая скрипка. Мне кажется, что Никите надо сменить обстановку, идти на повышение. Что касается сборной, то Сергей Базаревич вызывал его на просмотровый сбор, но сделал выбор в пользу других молодых игроков. Людей, кто на данный момент может показать себя на уровне сборной.

— Способна ли наша команда выиграть квалификацию?