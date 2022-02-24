«Матчем звезд мы хотим привлечь новую аудиторию, спортивный результат в нем вторичен». Илона Корстин — о новых ведущих, финансах и Хезоньи
20 февраля «ВТБ Арена Парк» четвертый год подряд принимала Матч всех звезд (МВЗ) баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (129:121), которые сравняли счет в очном противостоянии (3:3). Помимо самого матча, где хватало ярких моментов, болельщики смогли насладиться конкурсами лучших данкеров и лучших снайперов турнира, а также увидеть красочное шоу с комментариями популярных стендап-комиков Нурлана Сабурова и Евгения Чебаткова. Итоги МВЗ специально для «СЭ» подвела генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.
В этот раз попытались совместить баскетбол и стендап-шоу
— Шестой Матч звезд Лиги ВТБ — уже история. Что получилось, а что нет в этот раз?
— В первую очередь я бы отметила открытие матча. Мы использовали 3D-сетки для визуальных проекций, которые, по ощущениям, понравились собравшимся зрителям в зале. Эффектным получилось и представление игроков. Они вышли в элегантных фраках, которые впоследствии срывали. Это выглядело очень свежо. Считаю, что получилось сделать и сам сценарий шоу более динамичным. Было меньше пауз, и это большой плюс — и для зрителей в зале, и для ТВ-аудитории. Мы старались уложиться в 2,5 часа.
Очень конкурентными получились два наших основных конкурса. Плюс в каждом из них была своя фишка. В конкурсе снайперов мы отдали должное Виталию Фридзону, который ранее дважды его выигрывал. Экс-капитан сборной России вновь вышел на паркет, а все его забитые мячи оценивались реальными деньгами, которые пошли на благотворительность. В конкурсе данков мы привлекли чемпиона мира по броскам сверху Петра Грабовски. Он судил в жюри и зачастую занижал оценки участникам. Многие баскетболисты, особенно американцы, не понимали, что это за парень. Но когда он вышел на паркет и с первого раза исполнил два сложнейших данка, то все встало на свои места. Забавно было наблюдать за реакцией игроков.
Если говорить про минусы, то, к сожалению, ТВ-картинка не передавала всей атмосферы, которая царила на арене. Например, тот же 3D-формат церемонии открытия. Были еще мелкие недочеты, которые могли уловить организаторы, кропотливо работавшие над шоу. Но для зрителей они были незаметны. В целом могу сказать, что мы становимся опытнее с каждым годом, а организация становится более профессиональной. Каждый год мы делаем таблицу, что получилось, а что нет. Ошибки анализируем и стараемся их не повторять.
— Многие критикуют Матч звезд за то, что в этой игре нет борьбы, нет защиты и матч становится смотреть неинтересно. Что ответите критикам?
— Хочу подчеркнуть, что МВЗ — это не про спортивный результат, спортивную борьбу, победы и поражения. Результат тут вторичен. В первую очередь это шоу, витрина баскетбола. Клубы отдают нам дорогостоящих игроков на один день. Наша задача — чтобы баскетболисты остались здоровыми, при этом получили удовольствие от происходящего и заряд положительной энергии на оставшуюся часть сезона. Плюс в таких матчах игроки всегда стараются показать все, что они умеют. Только на МВЗ можно увидеть так много данков, классных передач, уникального дриблинга. В жесткой борьбе, в матче, где от тебя зависит результат, игроки не всегда могут показывать технические трюки. Если люди, кто нас критикует, действительно хотят увидеть борьбу и «зарубу», то с удовольствием приглашаю их на наши матчи плей-офф и на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Там спортивного накала будет предостаточно.
— Новые ведущие — Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков — смогли полноценно заменить Ивана Урганта?
— Иван — большой профессионал. Он был константой пяти наших МВЗ. Но в этом году мы решили попробовать новый формат, попытавшись совместить баскетбол и стендап-шоу. Это направление становится очень популярным у молодой аудитории, а у наших ведущих много персональных поклонников. Большинство из них впервые узнали о баскетболе, существовании нашего турнира, ярких игроках. Наша основная цель — это популяризация баскетбола и привлечение новой аудитории к чемпионату. Знаю, что кому-то понравилось, как парни провели шоу, кому-то — нет. Возможно, это дело вкуса, но цифры говорят сами за себя. Например, видео с данком Грабовски через Сабурова в нашем инстаграм посмотрели 60 тысяч человек. Это отличный результат. Надеюсь, что ход с привлечением этих ведущих позволит привлечь новых болельщиков на игры нашего чемпионата.
— Это была разовая акция или сотрудничество с Сабуровым и Чебатковым продолжится?
— Мы еще в процессе анализа всех нюансов. В целом мы довольны их работой, но что будет в следующем году — пока сказать сложно.
Готовы привезти МВЗ не только в другой город России, но даже в другую страну
— Если говорить об аудитории, то расчет был больше на ТВ-версию Матча звезд или такие игры лучше смотреть вживую на арене?
— На мой взгляд, такие события лучше смотреть с трибуны. Атмосфера совсем другая. Это как концерт известной группы, который можно полностью прочувствовать, только находясь в зрительном зале. При этом мы прилагаем много усилий, чтобы ТВ-версия была интересной. В этом году МВЗ снимали на 24 камеры, чтобы передать баскетбол во всех деталях. Как команды готовятся к очной встрече, что говорят тренеры, элементы шоу, отдельный акцент на селебрити, которые сидят в первых рядах. Понятно, что на играх чемпионата мы фокусируем внимание болельщиков на совершенно других вещах.
— После проведения четырех подряд МВЗ в Москве можно ли перенести это событие в другой город?
— Можно и нужно. Мы открыты к любым предложениям, готовы привезти МВЗ не только в другой город России, но даже в другую страну. Мы каждый год об этом думаем, но нам очень важна финансовая сторона вопроса. Мы хотим не только тратить, но и зарабатывать. В Москве Москомспорт компенсирует почти половину наших затрат. Найдутся ли такие локальные спонсоры в других городах.? Предоставят ли нам современную и вместительную арену на особых условиях?
— Вы несколько раз говорили, что лига пытается сделать Матчи звезд самоокупаемыми. Вы приблизились к этой цели в этом году?
— Действительно, это наша цель. Думаю, что мы бы ее выполнили, если бы не было коронавирусных ограничений. На трибуны можно было пустить только 50% от вместимости «ВТБ Арена Парк». Плюс мы сделали акцент на сцену, которая отняла возможные дополнительные места. Тяжело сейчас и с привлечением новых спонсоров. Все-таки экономическая ситуация нестабильная.
Хезоня — главная звезда Лиги ВТБ
— Этот МВЗ ответил на вопрос, кто сейчас главная звезда лиги?
— Думаю, да. Это Марио Хезоня. Он был готов участвовать во всех наших активностях. Честно не припомню, чтобы игрок так выкладывался на МВЗ. Играл не вполсилы, постоянно совершал ускорения, в каждом эпизоде старался действовать красиво. Конечно, такое отношение сильно импонирует. Хорват заслуженно получил приз MVP и звание лучшего данкера. На самом деле, многие игроки отказываются от конкурса данков. Хотят поберечь себя, боятся получить травму. Марио же отдался без остатка. Надеюсь, он останется в Лиге ВТБ на следующий год. УНИКС приложит все усилия, чтобы сохранить его, или другой наш клуб сможет заинтересовать Марио.
Из российских игроков здорово себя показали Алексей Швед, Дима Кулагин и Антон Астапкович. Последний заматерел, стал основным игроком своего клуба и сборной. Меня радует его прогресс. Джордан Мики второй год подряд провел великолепный МВЗ. Приятно видеть, что он очень старался и также хотел получить приз MVP. Мы оценили вклад Джордана, его игру и самоотдачу.
— Как вам идея с никнеймами на майках игроков?
— Это было интересно. Самое главное, чтобы это понравилось баскетболистам. Мы не хотим никакой принудиловки, чтобы они делали что-то из-под палки. Хотим подарить им настоящий праздник.
— У Лиги ВТБ сейчас два крупных события за сезон — Суперкубок и Матч звезд. Какой проще по организации, а какой формат интересней именно для вас?
— По организации проще Суперкубок. Все-таки это привычный для нас формат, где основной акцент делается на баскетболе. МВЗ, как я сказала ранее, праздник баскетбола. Мне ближе формат МВЗ. Возможно, я к нему уже привыкла, все-таки мы проводим его уже шесть лет. С Суперкубком мы только стартовали, и первый розыгрыш получился очень интересным. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем собрать на него аншлаг, если коронавирусные меры будут ослаблены.