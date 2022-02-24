Шестой Матч всех звезд получился более динамичным, а хорватский форвард УНИКСа покорил сердца болельщиков.

20 февраля «ВТБ Арена Парк» четвертый год подряд принимала Матч всех звезд (МВЗ) баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (129:121), которые сравняли счет в очном противостоянии (3:3). Помимо самого матча, где хватало ярких моментов, болельщики смогли насладиться конкурсами лучших данкеров и лучших снайперов турнира, а также увидеть красочное шоу с комментариями популярных стендап-комиков Нурлана Сабурова и Евгения Чебаткова. Итоги МВЗ специально для «СЭ» подвела генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

В этот раз попытались совместить баскетбол и стендап-шоу

— Шестой Матч звезд Лиги ВТБ — уже история. Что получилось, а что нет в этот раз?

— В первую очередь я бы отметила открытие матча. Мы использовали 3D-сетки для визуальных проекций, которые, по ощущениям, понравились собравшимся зрителям в зале. Эффектным получилось и представление игроков. Они вышли в элегантных фраках, которые впоследствии срывали. Это выглядело очень свежо. Считаю, что получилось сделать и сам сценарий шоу более динамичным. Было меньше пауз, и это большой плюс — и для зрителей в зале, и для ТВ-аудитории. Мы старались уложиться в 2,5 часа.

Очень конкурентными получились два наших основных конкурса. Плюс в каждом из них была своя фишка. В конкурсе снайперов мы отдали должное Виталию Фридзону, который ранее дважды его выигрывал. Экс-капитан сборной России вновь вышел на паркет, а все его забитые мячи оценивались реальными деньгами, которые пошли на благотворительность. В конкурсе данков мы привлекли чемпиона мира по броскам сверху Петра Грабовски. Он судил в жюри и зачастую занижал оценки участникам. Многие баскетболисты, особенно американцы, не понимали, что это за парень. Но когда он вышел на паркет и с первого раза исполнил два сложнейших данка, то все встало на свои места. Забавно было наблюдать за реакцией игроков.

Если говорить про минусы, то, к сожалению, ТВ-картинка не передавала всей атмосферы, которая царила на арене. Например, тот же 3D-формат церемонии открытия. Были еще мелкие недочеты, которые могли уловить организаторы, кропотливо работавшие над шоу. Но для зрителей они были незаметны. В целом могу сказать, что мы становимся опытнее с каждым годом, а организация становится более профессиональной. Каждый год мы делаем таблицу, что получилось, а что нет. Ошибки анализируем и стараемся их не повторять.

— Многие критикуют Матч звезд за то, что в этой игре нет борьбы, нет защиты и матч становится смотреть неинтересно. Что ответите критикам?

— Хочу подчеркнуть, что МВЗ — это не про спортивный результат, спортивную борьбу, победы и поражения. Результат тут вторичен. В первую очередь это шоу, витрина баскетбола. Клубы отдают нам дорогостоящих игроков на один день. Наша задача — чтобы баскетболисты остались здоровыми, при этом получили удовольствие от происходящего и заряд положительной энергии на оставшуюся часть сезона. Плюс в таких матчах игроки всегда стараются показать все, что они умеют. Только на МВЗ можно увидеть так много данков, классных передач, уникального дриблинга. В жесткой борьбе, в матче, где от тебя зависит результат, игроки не всегда могут показывать технические трюки. Если люди, кто нас критикует, действительно хотят увидеть борьбу и «зарубу», то с удовольствием приглашаю их на наши матчи плей-офф и на Суперкубок Единой лиги ВТБ. Там спортивного накала будет предостаточно.

— Новые ведущие — Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков — смогли полноценно заменить Ивана Урганта?

— Иван — большой профессионал. Он был константой пяти наших МВЗ. Но в этом году мы решили попробовать новый формат, попытавшись совместить баскетбол и стендап-шоу. Это направление становится очень популярным у молодой аудитории, а у наших ведущих много персональных поклонников. Большинство из них впервые узнали о баскетболе, существовании нашего турнира, ярких игроках. Наша основная цель — это популяризация баскетбола и привлечение новой аудитории к чемпионату. Знаю, что кому-то понравилось, как парни провели шоу, кому-то — нет. Возможно, это дело вкуса, но цифры говорят сами за себя. Например, видео с данком Грабовски через Сабурова в нашем инстаграм посмотрели 60 тысяч человек. Это отличный результат. Надеюсь, что ход с привлечением этих ведущих позволит привлечь новых болельщиков на игры нашего чемпионата.

— Это была разовая акция или сотрудничество с Сабуровым и Чебатковым продолжится?

— Мы еще в процессе анализа всех нюансов. В целом мы довольны их работой, но что будет в следующем году — пока сказать сложно.

Готовы привезти МВЗ не только в другой город России, но даже в другую страну

— Если говорить об аудитории, то расчет был больше на ТВ-версию Матча звезд или такие игры лучше смотреть вживую на арене?

— На мой взгляд, такие события лучше смотреть с трибуны. Атмосфера совсем другая. Это как концерт известной группы, который можно полностью прочувствовать, только находясь в зрительном зале. При этом мы прилагаем много усилий, чтобы ТВ-версия была интересной. В этом году МВЗ снимали на 24 камеры, чтобы передать баскетбол во всех деталях. Как команды готовятся к очной встрече, что говорят тренеры, элементы шоу, отдельный акцент на селебрити, которые сидят в первых рядах. Понятно, что на играх чемпионата мы фокусируем внимание болельщиков на совершенно других вещах.

— После проведения четырех подряд МВЗ в Москве можно ли перенести это событие в другой город?

— Можно и нужно. Мы открыты к любым предложениям, готовы привезти МВЗ не только в другой город России, но даже в другую страну. Мы каждый год об этом думаем, но нам очень важна финансовая сторона вопроса. Мы хотим не только тратить, но и зарабатывать. В Москве Москомспорт компенсирует почти половину наших затрат. Найдутся ли такие локальные спонсоры в других городах.? Предоставят ли нам современную и вместительную арену на особых условиях?

— Вы несколько раз говорили, что лига пытается сделать Матчи звезд самоокупаемыми. Вы приблизились к этой цели в этом году?

— Действительно, это наша цель. Думаю, что мы бы ее выполнили, если бы не было коронавирусных ограничений. На трибуны можно было пустить только 50% от вместимости «ВТБ Арена Парк». Плюс мы сделали акцент на сцену, которая отняла возможные дополнительные места. Тяжело сейчас и с привлечением новых спонсоров. Все-таки экономическая ситуация нестабильная.

Хезоня — главная звезда Лиги ВТБ

— Этот МВЗ ответил на вопрос, кто сейчас главная звезда лиги?

— Думаю, да. Это Марио Хезоня. Он был готов участвовать во всех наших активностях. Честно не припомню, чтобы игрок так выкладывался на МВЗ. Играл не вполсилы, постоянно совершал ускорения, в каждом эпизоде старался действовать красиво. Конечно, такое отношение сильно импонирует. Хорват заслуженно получил приз MVP и звание лучшего данкера. На самом деле, многие игроки отказываются от конкурса данков. Хотят поберечь себя, боятся получить травму. Марио же отдался без остатка. Надеюсь, он останется в Лиге ВТБ на следующий год. УНИКС приложит все усилия, чтобы сохранить его, или другой наш клуб сможет заинтересовать Марио.

Из российских игроков здорово себя показали Алексей Швед, Дима Кулагин и Антон Астапкович. Последний заматерел, стал основным игроком своего клуба и сборной. Меня радует его прогресс. Джордан Мики второй год подряд провел великолепный МВЗ. Приятно видеть, что он очень старался и также хотел получить приз MVP. Мы оценили вклад Джордана, его игру и самоотдачу.

— Как вам идея с никнеймами на майках игроков?

— Это было интересно. Самое главное, чтобы это понравилось баскетболистам. Мы не хотим никакой принудиловки, чтобы они делали что-то из-под палки. Хотим подарить им настоящий праздник.

— У Лиги ВТБ сейчас два крупных события за сезон — Суперкубок и Матч звезд. Какой проще по организации, а какой формат интересней именно для вас?