«Надеюсь, что получу приз лучшего защищающегося игрока сезона». Жбанов — о победе над ЦСКА
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23)
ЦСКА: Тримбл (21+5 подборов), М'Бай (12+5 подборов), Джекири (11+6 подборов), Уэйр (10)
«Зенит»: Фрэйзер (27), Бэйкон (15 + 7 подборов)
2 февраля. Москва. «Мегаспорт».
БК «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в Москве и сравнялся со столичным клубом по количеству побед (24/5). Х-фактором встречи стал Трент Фрейзер, набравший 27 очков. Также у победителей стоит отметить Алексея Шведа, который был на площадке в ключевые моменты встречи (9 очков + 6 передач), Андрея Воронцевича, забросившего два трехочковых подряд, и Георгия Жбанова. Защитник вновь начисто закрыл Алексу Аврамовича (в декабрьском матче против сине-бело-голубых серб набрал 5 очков, в этот раз так и не смог поразить кольцо), а также совершил несколько ключевых попаданий.
После матча «СЭ» обсудил со Жбановым итоги встречи, а также Георгий оценил, что генменеджеры в нашем анонимном опросе признали его лучшим защищающимся игроком турнира.
У Аврамовича 0 очков, в этом моя главная личная победа
— Еще один суперматч с ЦСКА в твоем исполнении. Полностью закрыл Аврамовича. Вновь была задача защищаться против него персонально?
— Да. Когда он выходил на площадку, выходил и я. У него 0 очков. В этом моя главная личная победа в этой встрече. Про суперматч — спасибо. Стараемся, работаем, пытаемся найти свою лучшую игру.
— Ты забил очень важный трехочковый из угла. Не было сомнений, когда совершал его?
— Никогда не сомневаюсь в своем трехочковом броске. Сомневаются только соперники во мне, когда так отходят.
— При 56:56 ты перехватил мяч и сделал сочный данк. Хотелось взбодрить партнеров?
— В тот момент ЦСКА сделал мощный рывок, догнал нас. Поэтому хотелось мощно забить, чтобы дать дополнительную энергию команде. Как всегда, старался агрессивно играть в защите.
— Чави Паскуаль похвалил отдельно?
— Нет, и думаю, что не похвалит. Чтобы не расслаблять нас до конца сезона.
Играть со Шведом — большой кайф
— Как играть со Алексеем Шведом? Помню, ты говорил о нем приятные слова.
— Очень приятно, большой кайф. Человек понимает баскетбол, видит открытых партнеров, делает нас лучше. Ему не надо много времени на адаптацию. Большой профессионал, большой человек. Надеюсь, с ним вместе добьемся успеха.
— Был момент, когда ты показывал ему, что надо бежать в другой угол.
— Чави славится тем, что у него огромный плейбук. Леша не так давно в команде. Стараемся ему помогать, подсказывать. Но уверен, что скоро он все выучит.
— Ты впервые примешь участие в Матче звезд Единой лиги. Приятные чувства?
— Меня выбрали СМИ — что вдвойне ценно. Это, наверное, результат моей работы над собой. Рад, что туда поеду. Поставлю галочку, что был участником Матча звезд. Первый раз — это очень важно. Все последующие разы, если они будут, уже не так.
— Сборная параллельно будет проводить сборы, и ты попал в списки. Удастся совместить с Матчем звезд?
— Посмотрим, в каком я буду состоянии. Если все будет хорошо со здоровьем, то приеду, помогу молодым. Если будет недомогание, то, думаю, Зоран Лукич поймет и даст мне отдохнуть.
Надеюсь, в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона
— На этой неделе «СЭ» опубликовал анонимный опрос генеральных менеджеров, и ты выиграл в номинации «Лучший защищающийся».
— Да, я видел (в этот момент к Георгию подошел президент ЦСКА Андрей Ватутин: «Жора, круто сыграл. Даже упомянул про тебя в нашей раздевалке». Игрок поблагодарил функционера).
(Игрок просит напомнить вопрос)
Победа в номинации? Наконец-то. Уже столько лет жду, что Лига оценит мои действия в защите. Не всегда удается совершать много перехватов и блок-шотов, но ведь действия защищающегося на этом не заканчиваются. Так что спасибо генменеджерам — оценили меня первыми. Надеюсь, и в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона.
— У тебя было шесть перехватов в одной игре.
— С «Пари НН». Почувствовал игру в защите, получилось шесть перехватов. Без помощи моих партнеров этого бы не получилось.
— Тяжело без Ксавьера Муна?
— Во-первых, по-человечески жалко. На ровном месте получить такую серьезную травму. У него был классный сезон, Ксавьер здорово вписывался в систему «Зенита». Еще важно, что он суперчеловек, настоящая личность. Его не хватает в раздевалке. Он приедет к плей-офф и будет с нами. Это важно.
— Следующая серьезная проверка — матч с УНИКСом в Петербурге?
— Мы уважаем всех соперников. Для начала надо сыграть с «Енисеем», а потом будем думать о Казани.