«Зенит» и УНИКС побеждают, «Локо» и «Нижний» теряют очки

Чемпионат Единой лиги ВТБ в наступившем году не сбавляет ход: в субботу и воскресенье состоялись новые матчи регулярного сезона. Без неожиданных результатов не обошлось.

Единая лига ВТБ

Зенит — Автодор — 97:71 (32:18, 28:19, 25:17, 12:17)

Астана — Локомотив-Кубань — 86:82 (20:22, 20:21, 24:19, 22:20)

Цмоки-Минск — Нижний Новгород — 77:76 (12:22, 25:17, 25:17, 15:20)

ПАРМА — УНИКС 69:76 (21:19, 18:21, 16:21, 14:15)

Этот уик-энд обернулся очковыми потерями сразу для трех клубов из верхней части турнирной таблицы. Но если саратовский «Автодор» потерпел поражение из разряда ожидаемых — в очной встрече с лидером сезона питерским «Зенитом», — то краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» проигрывать в Нур-Султане и Минске в матчах с неудачно выступающими в этом сезоне соперниками явно не планировали.

«Астана» затащила «Локо» в концовку — и выиграла

Несмотря на кадровые потери (главная из них — выбывший на длительный срок американский центровой Алан Уильямс), баскетболисты «Локо» прилетели в столицу Казахстана только за победой. Место в первой четверке чемпионата, удерживаемое краснодарцами до игры, обязывало. «Астана», в свою очередь, очень хотела поправить свое турнирное положение — всего три победы в 10 предыдущих матчах, очевидно, не соответствовали амбициям клуба и его знаменитого руководителя, олимпийского чемпиона Сеула-1988 Валерия Тихоненко. Все это вылилось в упорный, бескомпромиссный поединок с развязкой на последних секундах...

Попытка гостей оторваться в счете успеха не возымела. Казахстанская команда, обладающая весьма приличным подбором легионеров (латыши Мейерс и Силиньш, американцы Хилл, Томас и Томпсон — каждый набрал в итоге двузначное количество очков), выдержала стартовый натиск соперника и в дальнейшем отвечала ударом на удар. Так и дошли до концовки, в которой удача и хладнокровие оказались на стороне хозяев площадки. На последней минуте основного времени сначала Адонис Томас при «+1» в пользу «Астаны» забил важнейший трехочковый, а затем, после того как Джордан Кроуфорд вернул было «Локо» надежду двумя точными штрафными, Оярс Силиньш выиграл подбор на чужом щите, добавив мяч после промаха Майкла Томспона. 86:82 — победа за «Астаной». Клуб из Казахстана (4 победы — 7 поражений) продолжает бороться за плей-офф, тогда как «Локомотив-Кубань» (8-5) потерял место в первой четверке.

— Должен сказать, что я очень доволен победой над таким соперником, — сказал после матча главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович. — В этом сезоне у «Локомотива» одна из лучших атак в лиге, и, думаю, мы справились с поставленной задачей, хорошо сыграли в защите. Все 12 игроков отдали сегодня максимум энергии и продемонстрировали самоотдачу.

«Нижний Новгород» в Минске бросал на победу, но проиграл

Матч в Минске против местного «Цмоки», казалось, не предвещал больших проблем «Нижнему Новгороду». Команда Зорана Лукича, имея в пассиве всего два поражения, находилась на разных полюсах с белорусским клубом, который, в свою очередь, после победы на старте сезона проиграл восемь матчей подряд. Начало игры подтвердило ожидания большинства болельщиков и специалистов: дальнобойная артиллерия гостей (6 точных трехочковых из первых 7 попыток!) обеспечила им двузначное превосходство в счете. Но... дальше что-то пошло не так. Во второй четверти баскетболисты «Цмоки» пришли в себя, уперлись в защите, добавили агрессии в нападении. Тут-то и выяснилось, что соперник не так страшен. Особенно когда уповает исключительно на свой бросок, который, как известно, зачастую оружие неуправляемое. На большой перерыв хозяева ушли, уступая всего два очка, а после смены сторон усилиями куражистого американского защитника Роберта Лоури (27 очков за матч) совершили мощный рывок — 19:4!

«Нижний», конечно, не сдался — нашел ресурсы, чтобы остановить этот обвал, и постепенно вернулся в игру. За минуту до конца трехочковый все того же Лоури вроде бы снял все вопросы о победителе — 77:70 в пользу хозяев, — однако нижегородцы и в этой ситуации изыскали шанс на спасение. Кейси Шепард и Артем Камолов сократили отрыв до минимума, а на последних секундах после очередной потери минчан Шепард снова бросал издали — на победу... Мимо. 77:76 — «Цмоки» все же не отдали выигранный матч и прервали затяжную серию неудач. «Нижний Новгород», потерпев обидное поражение, упустил возможность оторваться от конкурентов в борьбе за третье место в «регулярке».

— Мы играли против очень организованной команды, нижегородцы хорошо защищаются и создают много движения, — отметил главный тренер «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун. — Очень рад, что ребята смогли перестроиться по ходу матча. Конечно, 20 потерь нашей команды — это очень много, поэтому игра до конца была равной и напряженной.

УНИКС выстоял в Перми

Пример «Локомотива-Кубани» и «Нижнего Новгорода» оказался не заразителен для казанского УНИКСа, который закрывал программу субботнего дня матчем в Перми с местной «Пармой». Подопечные Димитриса Прифтиса воспользовались осечкой конкурентов, хотя, как и ожидалось, легкой прогулки у них не получилось.

Уральский клуб давно не радовал своих болельщиков победами и очень хотел реабилитироваться на домашней арене. Ведомые литовцем Адасом Юшкявичюсом, хозяева выиграли первую 10-минутку — 21:19. Казанцы, впрочем, были к этому готовы и внесли необходимые коррективы в игру. Выстояв во второй четверти, в третьей они организовали рывок 10:0 и утвердились в роли лидера.

«Парма», однако, сдаваться не собиралась. Юшкявичюс и Ко поддерживали интригу — на 35-й минуте отрыв между командами сократился всего до трех очков. А затем сказался класс УНИКСа, в составе которого хватало исполнителей, готовых взять игру на себя. Американское трио Холланд — Уайт — Смит, набрав в сумме 55 очков, во многом предрешило исход пермского матча. В заключительные 5 минут казанцы действовали уверенно и без суеты, как подобает фавориту. Победа УНИКСа — 76:69. Восьмая в текущем сезоне — больше только у «Зенита» и ЦСКА.

— Как я и ожидал, это была очень тяжелая игра, — сказал главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. — «Парма» — серьезная команда, играющая в высоком темпе. У них отличная командная химия. Мы ожидали, что соперник будет плотно играть в защите, и выиграть в Перми было непросто. Поздравляю свою команду с третьей подряд победой. Мы должны поддерживать качество нашей игры в защите. Кроме хорошей игры в защите, сегодня у нас были и качественные броски. Все это помогло контролировать ход встречи.

«Зенит» не пощадил «Автодор»

Воскресный матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Автодором» немного испортил впечатление об этом игровом уик-энде. Слишком очевидным, без намека на равную борьбу и интригу, оказалось преимущество одной из команд. Питерский клуб находится сегодня в прекрасной форме, что в новом году уже наглядно продемонстрировал в Евролиге, обыграв в Афинах «Панатинаикос». А вот саратовцы хотя и подошли к этому матчу с положительным балансом побед и поражений в нынешнем чемпионате (5-4), но явно переживают спад. Серия из пяти подряд побед осталась в прошлом году, а наступивший 2021-й начался для «Автодора» разгромом «-29» в Казани.

«Зенит» тоже не пощадил волжан. Исход встречи был предрешен еще в первой половине, которую хозяева выиграли с отрывом в 23 очка. Отрадно, что весомый вклад в результат внесли не только легионеры, но и российские игроки — в частности, опытный Виталий Фридзон (17 очков за матч, в том числе 4 из 5 точных трехочковых) и Антон Пушков (13 + 6 подборов). Перешагнув в третьей десятиминутке отметку в «+30», питерцы сбавили обороты и позволили «Автодору» забрать последнюю четверть. Но едва ли саратовцам от этого легче. 97:71 — в пользу «Зенита», первым из участников лиги одержавшим 10 побед в турнире (при единственном пока поражении) и укрепившим свои лидирующие позиции.

— Во-первых, это было удовольствие — играть снова на «Сибур Арене» и видеть болельщиков на трибунах, — отметил главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль. — Мы показали серьезную игру, в защите мы сыграли вполне неплохо, в нападении — очень хорошо на протяжении практически всего матча. «Автодор» — хороший соперник, они сегодня выступали без одного важного игрока — Клавелла, возможно, поэтому играли с такой высокой передней линией. Хочу сказать, что мы потеряли Алекса Пойтресса, у него травма лодыжки, и мы ежедневно должны мониторить ситуацию с его травмой, чтобы понимать, на сколько он выбыл. Сейчас конкретное количество дней я сказать не могу, но в ближайших нескольких матчах он участия не примет.