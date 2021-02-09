«Локо» увернулся от ЦСКА в Химках?

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил в гостях в матче-триллере прямого конкурента «Химки» и сделал важный шаг к тому, чтобы избежать встречи с ЦСКА в плей-офф раньше финальной серии.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — «Локомотив-Кубань» — 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25)

«Химки»: Швед (27 + 10 передач), Мики (20), Моня (12)

«Локомотив-Кубань»: Кузминскас (24), Херви (21), Гордон (12).

Обе команды подошли к этому матчу не в лучшем настроении. «Химки» продолжают бороться с кадровыми и игровыми проблемами — победа в прошлый понедельник в Перми над «Пармой» (72:69), хотя и прервала серию из семи подряд поражений, получилась неубедительной. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, на прошлой неделе и вовсе оконфузился в Белграде, упустив преимущество в 18 очков в поединке «Топ 16» Кубка Европы с «Партизаном» (69:71) .

Место под солнцем

Однако времени на рефлексию у подмосковного и краснодарского клубов не было. Слишком большое турнирное значение имела их очная встреча. Особенно в свете сенсационного проигрыша ЦСКА эстонскому «Калеву», после которого шансы действующего чемпиона и главного фаворита лиги на первое место в регулярном сезоне перешли в разряд теоретических (четыре поражения армейцев против одного у лидера «Зенита»). А это значит, что четвертая команда по итогам «регулярки» в стеке плей-офф наверняка избежит свидания с ЦСКА раньше финала. Не пустячок и приятно (памятуя о непобедимости армейского суперклуба в сериях на выбывание).

Именно «Химки» с «Локо», исходя из турнирной ситуации, амбиций и потенциала клубов, являются на сегодняшний день главными претендентами на это место под солнцем. Имея перед этим матчем по шесть поражений в пассиве, соперники вышли на паркет с задачей и решимостью не допустить еще одно — возможно роковое — седьмое.

Завязавшаяся с первых минут игра на встречных курсах — с быстрым переходом из обороны в атаку и обилием бросков с дистанции — оказалась явно на пользу гостям. Те и ошибались меньше, и бросали лучше. В результате, на 6-й минуте при счете 8:16 (после пяти очков подряд поймавшего кураж краснодарского литовца Миндаугаса Кузминскаса) хозяевам понадобился тайм-аут. Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев, ограниченный в выборе для ротации, бросил в бой новоприобретенного «джокера» — Антона Понкрашова. Списанный было из профессионалов чемпион Европы 2007 года в текущем сезоне играл на любительском уровне и уже готовил себя к карьере в новой олимпийской дисциплине баскетболу 3х3 — рассчитывать на то, что он выйдет и перевернет ход матча было, конечно, наивно. «Локо» в первой половине уверенно отбил все наскоки химчан, у которых до поры до времени находился в тени их главный снайпер Алексей Швед.

Алексей Швед сегодня в игре с «Локо»:



? 27 очков, 10 передач, 3 подбора



? @Shved23 pic.twitter.com/zFiQFRAoKT — VTB League (@VTBUL) February 8, 2021

Огненная концовка

После большого перерыва «Химки», наконец, оживились — завелся Швед (в итоге 27 очков + 10 передач), полетели в цель, причем не только у него, трехочковые. В середине четверти дальний выстрел Яниса Тиммы оставил от еще недавно двузначного преимущества краснодарцев всего три очка. Впрочем, баскетболисты «Локо» не дрогнули. Благо, исправно делал свое дело Кузминскас (24 очка + 8 подборов), да и американские легионеры были в большом порядке. Гости вернули инициативу — в заключительной 10-минутки разрыв в счете снова достиг отметки «+10».

Однако без огненной концовки в этом матче все равно не обошлось! Швед и Ко подарили таки болельщикам настоящую интригу — в лучших валидольных традициях российского баскетбола. Очередные трехи Тиммы, Шведа, Сергея Мони и примкнувшего к снайперам Джордана Мики уравняли шансы команд — 85:85 за полторы минуты до конца основного времени! Вдобавок получил пятый фол и покинул площадку один из ключевых игроков «Локо» Уилл Каммингс...

Но, как бывает, нет худа без добра. Занявший место выбывшего бойца Найджел Уильямс-Госс, недавний новичок краснодарского клуба, сыграл ключевую роль в этом триллере. После обмена трехочковыми уколами, каждый из которых мог бы оказаться смертельным (фантастические попадания Мантаса Калниетиса и Сергея Мони — соответственно, за 13 и 7 секунд до сирены), именно Уильям-Госс, немного заступив на 6-метровую линию, отправил в кольца химчан мяч через руки Тиммы. 92:90 в пользу «Локомотива-Кубани» — и всего одна секунда на ответ у «Химок». Последний в матче бросок в исполнении Шведа был произведен, благодаря грамотной защите соперников, из крайне неудобного положения...

Пытались сделать красиво, но не получилось

Краснодарский клуб, победив Химках, сделал весомую заявку на заветное четвертое место в регулярном сезоне Единой лиги. Хотя и тут варианты еще остаются. Напомним, что в начале января подмосковная команда еще под руководством Римаса Куртинайтиса выиграла в Краснодаре с разницей «+11» и, стало быть, при равенстве очков с «Локо» на финише будет иметь преимущество по личным встречам. Триллер закончился — интрига осталась.

— Сложная игра. Мы знаем, что «Химки» даже в отсутствие некоторых игроков являются очень сильной командой с сильными россиянами, — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин. — У них солидный состав, это талантливая команда с хорошей атакой с периметра, у всех снайперов показатели за 40 процентов трехочковых, что они и показали в четвертой четверти. Мы готовились к Алексею Шведу и старались, насколько это возможно, оказать ему сопротивление, чтобы он атаковал через руки, однако он все равно набрал 27 очков. Сегодня впервые мы выиграли подбор, 35 на 32, и сделали 29 результативных передач. Рад за ребят, все старались и боролись, хотя многое не получалось. Тем не менее, мы были едины, никто не предъявлял претензий, все бились друг за друга и играли сердцем. Хочу поздравить команду с победой! Для нас это как глоток воздуха!"

— Поздравляю «Локомотив» с хорошей игрой и с победой. Первый раз мы провели матч в своем зале со зрителями, что очень приятно. Мы чувствовали их поддержку, — отметил и.о. главного тренера БК «Химки» Андрей Мальцев. — В концовке пытались сделать красиво, но не получилось. Матч был проигран не на последних секундах, а в первой половине, когда мы позволили «Локомотиву» делать все, что они хотели, и в итоге пропустили 50 очков за двадцать минут. Вторая половина получилась намного лучше, но на решающий отрезок не хватило или сил, или везения, а, может быть, и того, и того".