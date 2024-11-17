Победные серии ЦСКА и «Зенита», проблемы «Астаны» и «Самары». Главные события старта сезона Лиги ВТБ

Лидер по эффективности — Андрей Зубков, лучший снайпер — Дуэйн Бэйкон.

Единая лига ВТБ уходит на 11-дневную паузу, связанную с играми национальных сборных (Россия 20 и 22 ноября сыграет с Тунисом и Ливией в Москве). С момента начала чемпионата прошло почти два месяца, а значит, можно подвести промежуточные итоги.

Лидеры привычные — наши топ-клубы плотно расположились в лидирующей четверке. У ЦСКА всего одно поражение в 14 матчах (уступили «Пари НН» в заключительном матче длинной выездной серии), у «Зенита» — два (от «Локо» и ЦСКА), у «Локомотива-Кубань» — три (ЦСКА, «Зенит», «Парма»), у УНИКСа — четыре. Казанцы дважды уступили армейцам и по разу клубам из Петербурга и Краснодара. Команде Велимира Перасовича пока тяжело на равных биться с прямыми конкурентами, учитывая эпидемию травм, которая свалилась на них на старте сезона. За два месяца в лазарете бело-зеленых успели побывать Луи Лабери, Маркос Найт, Девон Акун-Перселл и Дмитрий Кулагин. Последний, получивший в этом году капитанскую повязку, вышел на первые роли в задней линии после ухода Ненада Димитриевича. А вот приехавший заменить македонца Тони Тейлор пока не так стабилен. Особенно это бросается в глаза в больших матчах.

Зато новички других топ-клубов здорово освоились в новых коллективах. Алекса Аврамович быстро стал лидером ЦСКА не только на паркете, но и в раздевалке, получив приз MVP октября. Дуэйн Бэйкон (лучший снайпер регулярки — 16,8 очка в среднем за игру), Ксавьер Мун и Омари Спеллмен — лидеры атак обновленного «Зенита». В целом селекция сине-бело-голубых пока оправдывает ожидания. В разгар санкций привезти в Россию игроков уровня стартовой пятерки Евролиги — дорогого стоит. Сейчас клуб заслуженно идет на серии из восьми побед подряд.

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон. Фото БК «Зенит»

В составе «Локо» очень важную роль на себя взял Антониус Кливленд. Экс-защитник «Далласа» всегда находится на паркете в решающие минуты и уже успел принести своей команде несколько побед в напряженных концовках. Хорош и Патрик Миллер, который пополнил состав краснодарцев во второй части прошлого сезона. Американский разыгрывающий выдал ряд выдающихся матчей, и если бы «Локо» обыграл ЦСКА в Москве, то именно Миллер стал бы MVP первого месяца. Патрик входит в топ-15 по набранным очкам и топ-5 по эффективности в регулярке (18,7 балла).

Такой же показатель у центрового «Пармы» Ройса Хэмма. Больше только у Калеба Агады (18,8), Муна (19,4) и Андрея Зубкова (20,3). Со времен игры Алексея Шведа в «Химках» россияне не возглавляли рейтинг эффективности на длинной дистанции. Так что за Зубкова, который пошел на понижение ради роли лидера в МБА-МАИ, можно только порадоваться. Форвард доказывает, что при должном уровне доверия он по-прежнему один из лучших четвертых номеров чемпионата. Правда, качественная игра Зубкова пока не очень сильно помогает столичному клубу. У москвичей только три победы в 15 матчах. Хуже дела только у «Астаны» — казахстанский клуб проиграл пока все матчи регулярки. И перспектив выйти из кризиса не наблюдается. Джеймс Мюррэй-Бойлз и Ти Джей Старкс получили серьезные травмы и могут уже не сыграть в этом чемпионате. Маркелл Джонсон, который показывал статистику уровня Ксавьера Рэтан-Мэйса прошлого сезона, уехал в Китай. Российские игроки пока не выходят на первые роли. Так что «Астане» не позавидуешь.

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков. Фото БК МБА-МАИ

Со знаком плюс стоит выделить «Автодор». Команда с самым скромным бюджетом в Лиге сейчас идет на седьмом месте (6-9), отставая от идущего шестым «Уралмаша» всего на одну победу. Помимо Агады, саратовцы угадали и со всеми остальными легионерами, а подъехавший подменить травмированного Артема Клименко Керем Кантер так здорово влился в коллектив, что без него уже сложно представить команду Миленко Богичевича.

На две победы больше у «Пари НН». Нижегородцы провалили прошлый сезон, но после серьезной перестройки состава стали значительно сильнее. Радует, что к возвращению в плей-офф команду ведет молодой российский специалист Сергей Козин. У «Самары» пять побед в 14 играх, но полная неопределенность. В клубе есть финансовые сложности после смены власти в регионе, перед игроками есть задолженности по зарплате. Очень не хочется, чтобы самарцы повторили путь «Руны» или «Красного Октября».