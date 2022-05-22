«Зенит» не справляется с Милутиновым. Пока финал выглядит избиением

Сможет ли коллектив Паскуаля реабилитировать в Санкт-Петербурге?

Единая лига ВТБ. Плей-офф. Финал

Первый матч

ЦСКА — «Зенит» — 83:59 (20:8, 26:22, 16:18, 21:11)

ЦСКА: Уэйр (25), Милутинов (18 + 10 подборов + 6 передач), Швед (11 + 6 передач). «Зенит»: Лойд (13 + 5 передач), Кулагин (11)

Вторая игра

ЦСКА — «Зенит» — 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26)

ЦСКА: Клайберн (19), Швед (17 + 8 передач), Милутинов (16 + 17 подборов + 6 передач), Уэйр (14). «Зенит»: Карасев (20), Пойтресс (9 + 11 подборов), Лойд (6 + 10 передач)

Счет в серии: 2:0.

В стартовой четверти первого матча «Зенит» добрые восемь минут не мог ничего забросить с игры. Все атакующие козыри гостей были разобраны Димитрисом Итудисом досконально, и пока соперники буксовали под кольцом ЦСКА, на противоположной стороне привычно царил Милутинов. Николу пытались ограничить жесткостью, но тот реализовал девять штрафных из 10 в первой половине, заодно подсадив соперников на фолы. План сдержать серба «маленькой» пятеркой с персональной опекой Сергеея Мони провалился.

Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спокойная победа

К тому же Уэйр оказался проблемой из-за своей скорости и четкой реализации проходов в «краску» (всего 25 очков — личный рекорд в форме ЦСКА). Во второй четверти классно действовала связка Швед — Милутинов, а ЦСКА быстро укрепился на двузначной разнице в счете. Чави Паскуаль решил бросить в бой Эрика Бакнера, но бывший центровой «Монако» также ничего не смог противопоставить Милутинову. «Зенит» провел худшую первую половину в сезоне.

После перерыва сине-бело-голубые добавили в защите, заставили москвичей три минуты бегать без набранных очков и сбиться на индивидуальные действия. Пришлось положиться на Шведа, у которого был неудачный бросковый вечер, и Алексей не подвел, позволив ЦСКА сохранить двузначный перевес. Хозяева постепенно вспомнили о всех своих плюсах и вновь пошла вперед. Третью четверть красно-синие проиграли минимально (проснулся Джордан Лойд), а в четвертой вернулись к доминированию и спокойно пришли к крупной победе.

Одного Карасева мало

Неожиданный разгром «Зенита», которому отдавали роль фаворита. Но в серии с УНИКСом парни Паскуаля также уступили в первой игре, но потом уверенно взяли три матча подряд. Об этом на пресс-конференции напомнил и Итудис. Поэтому на вторую встречу баскетболисты ЦСКА вышли вновь максимально заряженными.

А «Зенит» опять ничего не мог сделать с Милутиновым. Паскуаль перепробовал всех своих центровых, но ни Мики, ни Пойтресс, ни Бакнер ничего не могли сделать с сербским гигантом. В огне был и Алексей Швед, а во второй половине включился еще и Уилл Клайберн, который особо не усердствовал в первой игре.

У «Зенита», пожалуй, можно выделить только Сергея Карасева. Форвард реализовал 5/8 трехочковых. Во многом из-за результативности россиянина получилось подобие концовки, но в любом случае ЦСКА выиграл сверхуверенно при своих зрителях. Выключив Лойда и Бэрона. В первом матче на двоих снайперы набрали 20 очков, во второй — 11. С такими показателями лидеров обыграть действующего чемпиона нереально.

— Серия пока не оправдывает ожиданий? — вопрос президенту Единой лиги ВТБ Сергею Кущенко.

— Вторая половина четвертой четверти второго матча показала, что «Зенит» постепенно находит конструкцию защиты и нападения. Очень агрессивного. С «-21» они вернулись до «-9», а если бы Карасев забил еще один трехочковый, то было бы «-6». При этом ЦСКА не убирал свою стартовую пятерку. Это говорит о том, что клуб из Санкт-Петербурга может обострить конкуренцию в финальной серии. Все-таки у ЦСКА намного больше опыта плей-офф. Да, и Итудис пока переигрывает Паскуаля. Мне кажется, что греческий тренер лучше подготовил команду к финалу, у команды есть новые заготовки именно к этой серии. Плюс «Зенит» проигрывает в маленьких психологических моментах. Сине-бело-голубые допускают несвойственные ошибки в защите, пропускают мощные рывки, не забивают легкие мячи. С таким Карасевым, возможно, стоило раньше начать погоню. Но в целом я бы не сказал, что серия не оправдывает ожиданий. Она постепенно разгоняется. Матчи эмоциональные, даже при большой разнице игроки «Зенита» не выключались из борьбы. Плюс ЦСКА всегда тяжело в Петербурге, а «Зенит» на своей арене редко проигрывает. Так что 25 и 27 мая будут два очень интересных матча. Паскуалю уже некуда отступать.

Сергей Карасев и Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Милутинов пока очевидный Х-фактор серии?

— Да, он в невероятной форме. Никто из центровых соперника не может его сдержать. Вроде бы «Зенит» много раз противостоял Милутинову, все знают, как действует их связка со Шведом, но у них снова и снова получается делать результат. Тут вопросы к тренерскому штабу Паскуаля.

— Плюс Швед с Уйэром в огне...

— В первой игре Швед не смог показать себя во всей красе, сегодня реабилитировался. Уэйр продолжает удивлять. При этом лидеры «Зенита» молчат. Посмотрите, как бледно выглядит Бэрон. При любых защитных построения он показывает высокий уровень, но армейцы очень грамотно его разобрали.